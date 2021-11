Inondations à Binh Dinh (Centre). Photo: VNA



Bruxelles (VNA) – Selon le président de la commission de l'environnement et de l'énergie du Parlement francophone bruxellois, Tristan Roberti, le Vietnam pourrait étudier les mesures prises par Bruxelles pour répondre au changement climatique, prévenir les inondations et protéger l'environnement.

Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA), il a indiqué que Bruxelles a des potentiels pour les énergies renouvelables et encourage ses habitants, particulièrement les entreprises et les écoles, à installer des panneaux solaires sur les toits.

Il a rappelé que la plus grande installation photovoltaïque en milieu urbain d'Europe avait été inaugurée en octobre dernier aux Abattoirs d'Anderlecht, sous le projet SolarMarket. Désormais dotée de plus de 5.800 panneaux solaires, la toiture de l'édifice devrait produire annuellement 1.653 MWh. Soit la consommation annuelle en électricité de plus de 700 ménages.

Bruxelles fournit également une assistance technique aux ménages pour l'installation de panneaux solaires. Un soutien financier est apporté par la délivrance d’un « certificat vert », qui permet de réduire les prix de l'énergie pour les familles, les agences et les écoles participant au projet.

Tristan Roberti a également parlé des mesures prises par Bruxelles pour prévenir les inondations et promouvoir le développement durable, telles que le ramassage des déchets dans les canaux, la plantation d’arbres dans les rues, le renforcement des moyens de transport publics...

Il s’agit des expériences que le Vietnam pourrait étudier et appliquer, a-t-il conclu. -VNA