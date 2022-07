Ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Gareth Ward. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) - Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Hong Ha, a décerné le 6 juillet à Hanoï l'Insigne "Pour l’œuvre des ressources naturelles et de l'environnement" à l'ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, Gareth Ward, en reconnaissance de ses contributions à la protection des ressources naturelles et de l’environnement.

Le ministre Tran Hong Ha a tenu à remercier l'ambassadeur britannique pour son soutien au Vietnam dans le domaine des ressources naturelles et de l'environnement et de l'adaptation au changement climatique, tout en hautement appréciant la coopération étroite entre l'ambassade du Royaume-Uni et le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement dans la mise en œuvre des engagements de la 26e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26).

Exprimant son honneur de recevoir l'Insigne "Pour l’œuvre des ressources naturelles et de l'environnement", l'ambassadeur Gareth Ward a déclaré que l'ambassade du Royaume-Uni au Vietnam et le ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l'Environnement avaient travaillé en étroite collaboration vers des objectifs communs dans le domaine des ressources naturelles et de l'environnement.

L'ambassade du Royaume-Uni au Vietnam accorde toujours une haute importance à la coopération étroite avec la partie vietnamienne dans la mise en œuvre des engagements de la COP26 et la résolution des questions relatives à l'environnement, a-t-il affirmé. -VNA