La ville de Da Nang. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Les conférence et exposition sur les technologies de traitement des déchets et de l'environnement vers un développement urbain durable au Vietnam (Confex WETV), auront lieu les 25 et 26 août dans la ville de Da Nang (Centre).

La conférence réunira une vingtaine d’intervenants qui sont des décideurs politiques, gestionnaires, scientifiques, représentants d'entreprises opérant dans le domaine de l'environnement.

L’exposition comprendra 35 stands qui présenteront des équipements et technologies de pointe en matière de collecte, de transport et de traitement des déchets urbains.

Photo: VNA

Les Confex WETV seront une occasion pour Da Nang d’attirer davantage de fonds privés et d’investissements étrangers, contribuant à la mise en œuvre du projet d’édification d’un environnement de bonne qualité dans la ville, a déclaré To Van Hung, directeur du Service municipal des Ressources naturelles et de l’Environnement. -VNA