Lac Biwa, au Japon. Photo : Internet



Tokyo (VNA) - La préfecture japonaise de Shiga a remporté le 23e Japan Water Prize pour son initiative d'utiliser le modèle de nettoyage de l'eau sur son lac Biwa pour soutenir la protection de l'environnement aquatique au Vietnam.



Le comité du Japan Water Prize a apprécié deux projets de protection de l'environnement aquatique dans la baie de Ha Long (province de Quang Ninh) et sur l'île de Cat Ba (ville de Hai Phong) au Vietnam, menés par Shiga et des entreprises de la préfecture.



Sur l'île de Cat Ba, Shiga a aidé les résidents locaux à promouvoir une croissance verte tout en protégeant l'environnement et le système écologique sur la base de l'expertise accumulée lors de la mise en œuvre du modèle du lac Biwa. Le projet est entré dans la deuxième phase mais a été retardé en raison des impacts du COVID-19.



Dans la baie de Ha Long, Shiga a aidé Quang Ninh à faire face à la dégradation de l'environnement aquatique causée par une croissance rapide et un nombre croissant de touristes via un projet de partenaire technologique de l'Agence japonaise de Coopération internationale (JICA).



Biwa est le plus grand lac d'eau douce du Japon. La qualité de son eau s'est détériorée pendant les années 1970 en raison de l'augmentation de la population et de l'émergence de nouvelles usines, entraînant des marées rouges. La préfecture de Shiga a collaboré avec des instituts de recherche pour identifier les causes du phénomène, puis s'est efforcée d'améliorer la qualité de l'eau. À l'heure actuelle, Biwa est l'un des plus beaux paysages du Japon.



Lancé en 1998, le Japan Water Prize récompense les contributions d'individus et d'organisations à la protection et à l'amélioration de l'environnement aquatique dans le pays et à l'étranger.-VNA