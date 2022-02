Photo: VNA

Hanoï (VNA) – En 2022, jusqu'à 10 à 12 tempêtes et dépressions tropicales devraient entrer dans la Mer Orientale cette année, dont 4 à 6 affecteront directement le Vietnam.

Cette prévision a été donnée le 23 février lors d’une réunion du Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles sur les mesures de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles dans le Centre et les Hauts Plateaux du Centre.

Photo: VNA



Hoang Duc Cuong, directeur général adjoint du Centre national des prévisions météorologiques et hydrologiques, a indiqué qu’en 2021, la température moyenne au Vietnam a augmenté de 0,7 dégrés Celcius par rapport aux années précédentes en raison de l’impact du changement climatique. Le Centre du Vietnam était particulièrement exposé par les tempêtes, a-t-il ajouté.

Selon lui, entre 12 et 14 tempêtes sont prévues cette année en Mer Orientale. Parmi elles, de quatre à six devraient arriver de juillet et août à novembre au Vietnam.



Selon le rapport du Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles, au cours des 40 années dernières, 148 des 374 tempêtes frappant la Mer Orientale ont touché le Vietnam, particulièrement le Centre avec 94 tempêtes. -VNA