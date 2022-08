À la cérémonie de signature. Photo: VNA



Binh Duong (VNA) - La Banque d'investissement et de développement du Vietnam (BIDV) et la zone industrielle Vietnam-Singapore (VSIP) ont signé le 22 août à la province de Binh Duong (Sud) un contrat de crédit de 4.600 milliards de dôngs (200 millions de dollars) pour financer le projet de construction de la VSIP III à Binh Duong.

La VSIP III couvre 1.000 hectares dans le quartier de Hoi Nghia, chef-lieu de Tan Uyen et la commune de Tan Lap, district de Bac Tan Uyen, province de Binh Duong.

D'un fonds d'investissement total de 13.300 milliards de dôngs, la VSIP III - Binh Duong vise à devenir une zone industrielle exemplaire avec des normes strictes en matière d'environnement, de sécurité, d'installations et de services publics grâce à l'application de technologies intelligentes... Une fois achevé, il s'agira d'une zone industrielle synchrone, intelligente, verte, respectueuse de l'environnement et moderne.

Photo: congthuong.vn



VSIP III est la zone industrielle de la 3e génération à Binh Duong, également connu sous le nom de "zone industrielle verte", suscitant l'intérêt des investisseurs nationaux et étrangers. Jusqu'à présent, de nombreux projets exceptionnels ont été inscrits dans cette zone industrielle, dont un projet d'un milliard de dollars du groupe danois LEGO, un projet de 100 millions de dollars du group Pandora.

VSIP est un modèle d'affaires la plus efficace de VSIP Group, joint-venture entre la société générale Becamex IDC et le groupe singapourien Sembcorp (Singapour).

Établi en 1996, VSIP Group a eu jusqu'à présent 11 grands projets de développement des zones industrielles dans de nombreuses villes et provinces, couvrant une superficie totale 10.000 hectares. A ce jour, ces zones industrielles attirent 17 milliards de dollars et 880 clients de 30 pays et territoires et créent 295.000 emplois. -VNA