Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural prévoit de créer 1.600 nouvelles coopératives cette année, portant le total à 22.500.

Parmi la série de mesures visant à stimuler la croissance des coopératives en 2023 figure la formation d'unités coopératives et de fermes liées à des entreprises pour la production, la transformation et la vente. Le ministère offrira une assistance pour de telles connexions en vue de la formation de chaînes de valeur appliquant des technologies de pointe et des processus de production certifiés.

Une attention sera également accordée à la promotion du rôle des associations apparentées dans l'élaboration des politiques, la gestion du marché et la mise en relation des producteurs avec les entreprise, ainsi qu'au développement de zones de production concentrées avec des usines de transformation et de marquage améliorées au service des exportations.

Le fonctionnement des coopératives agricoles sera refondu et les politiques favorisant leur développement seront complétées en matière de ressources humaines, de foncier, de financement, de crédit, de science et technologies, de marché et d'infrastructures.

Selon le ministère, le Vietnam compte désormais 94 unions de coopératives agricoles et près de 21 000 coopératives de ce type. Près de 2.300 coopératives ont créé des entreprises, 145 participent directement à des activités d'import-export et 1.200 sont impliquées dans la production de biens dans le cadre du programme ‘’ À chaque commune, son produit’’ (OCOP). Les coopératives détiennent environ 40 % des produits OCOP à l'échelle nationale. - VNA