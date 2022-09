Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Un court-métrage d'animation intitulé "Protéger la faune avec un seul appel gratuit", vient d'être présenté par le Centre d'éducation pour la nature du Vietnam (Education for Nature Vietnam – ENV), dans le but d'appeler le public à signaler les violations liées aux espèces sauvages via la hotline gratuite 1800-1522.

Ce message d'intérêt public utilise une animation pour montrer ce qui se passe à partir du moment où un membre du public fait un signalement à ENV, jusqu'à ce que l'animal sauvage soit transféré en toute sécurité dans un centre de sauvetage de la faune.

Une scène du court-métrage d'animation d'ENV. Photo: Capture d'écran

ENV a recensé plus de 24.000 violations contre la faune et des tonnes d'animaux sauvages et de produits ont été confisqués depuis la mise en place de sa hotline 1800-1522 en 2005.

Les notifications du public contribuent non seulement à la lutte contre le commerce illégal d’animaux sauvages, mais également à la sensibilisation à la protection de la faune. -VNA