Hanoi (VNA) - La présidente de l’Assemblée nationale (AN) vietnamienne, Nguyên Thi Kim Ngân, a eu jeudi 9 janvier à Hanoi une entrevue avec son homologue laotien, Pany Yathotou.

La présidente de l'AN Nguyên Thi Kim Ngân (à droite) et son homologue laotien, Pany Yathotou. Photo: VNA



La cheffe de l’organe législatif du Vietnam a souligné que cette visite au Vietnam revêtait une signification particulière lorsque la présidente de l'AN du Laos au nom du Parti, l'État du Laos remet des Ordres et des médailles du Parti et de l'État du Laos aux collectifs et aux particuliers de l'AN du Vietnam.

Elle a déclaré que la coopération entre les AN des deux pays était de plus en plus pragmatique et efficace, contribuant à promouvoir l'amitié traditionnelle, la solidarité spéciale et une coopération intégrale entre les deux pays.

La présidente de l’AN du Laos a estimé que la coordination des deux AN dans la supervision du règlement de la question des migrants libres le long de la frontière des deux pays créait des conditions favorables et apportait des avantages aux habitants des zones frontalières entre les deux pays.

Félicitant le Vietnam pour assumer la présidence de l’ASEAN en 2020, la présidence de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), elle a affirmé que le Laos soutient et coopère toujours étroitement avec le Vietnam, pour que le gouvernement et l’AN du Vietnam puissent remplir leurs tâches dans l’année où le Vietnam est président de l’ASEAN et celui de l’AIPA 41.

Les deux dirigeantes ont hautement apprécié la coordination étroite pour proposer de récompenser de brillants collectifs et individus dans la mise en valeur et la consolidation de l’amitié tarditionnelle entre les deux pays.

La présidente de l'AN du Lao a déclaré que son pays se concentre sur la recherche d'amendements de la loi douanière, il est donc très attendu que le Vietnam partage ses expériences dans ce domaine. Elle a également proposé aux deux organes législatifs de coordonner la supervision de l’entraide judiciaire en matière pénale.

Partageant les propositions de Pany Yathotou, la dirigeante vietnamienne a affirmé qu'elle dirigerait bientôt les organes de l'AN du Vietnam et discuterait avec le Premier ministre pour envoyer des experts vietnamiens au Laos pour partager des expériences douanières. –VNA