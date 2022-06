Le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Vuong Dinh Hue (gauche) et le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La visite en Hongrie est une occasion d'approfondir et de promouvoir le partenariat intégral entre le Vietnam et la Hongrie, notamment les relations parlementaires.

C'est ce qu'a remarqué le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Vuong Dinh Hue lors de son entrevue le 28 juin avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban.

Il a déclaré que sa visite ouvrirait de nouvelles perspectives pour la coopération entre les deux pays au sein des forums multilatéraux ou régionaux.

A cette occasion, les deux dirigeants ont passé en revue les jalons importants dans les relations d'amitié et de coopération multiforme entre les deux pays et avancé des mesures visant à consolider et à approfondir le partenariat intégral Vietnam-Hongrie.

Pour sa part, le Premier ministre hongrois a exprimé son admiration devant les réalisations du Vietnam, l'un des pays ayant la croissance la plus rapide, et a exprimé sa conviction que le Vietnam continuerait à se développer davantage.

Les deux parties ont constaté que les relations bilatérales ont connu un bon développement dans plusieurs aspects. La coopération dans l'économie, l'éducation, la sécurité, la défense, la culture, les sciences et techniques, etc ne cesse d'être renforcée.

Vuong Dinh Hue a remercié la Hongrie d'avoir donné la priorité à l'aide publique au développement (APD) pour le Vietnam ainsi qu'au soutien à l'éducation et à la formation, illustrée par sa fourniture continue de bourses aux étudiants vietnamiens.

Panorama de l'entrevue. Photo: VNA



Discutant de mesures concrètes pour promouvoir les liens, les deux dirigeants ont convenu de renforcer les échanges via les canaux du Parti et de l'État, les échanges entre les peuples.

Ils sont déterminés à développer le commerce bilatéral de "manière équilibrée", de créer des conditions favorables pour que les produits et services de l'un accèdent à l'autre et d'encourager les entreprises des deux pays à investir dans l'autre pays.

Lors de l'entrevue, les deux dirigeants ont convenu de renforcer leur coopération au sein des forums multilatéraux et régionaux tels que l'ONU, le Dialogue Asie-Europe (ASEM) et partagé la position sur le règlement des différends et conflits internationaux par des mesures pacifiques conformes au droit international. Le président de l'AN a demandé à la Hongrie de soutenir les positions du Vietnam et de l'ASEAN sur les questions de sécurité régionale. -VNA