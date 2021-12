New Delhi, 19 décembre (VNA) – Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue a rencontré, le 19 décembre à New Delhi, le président indien Ram Nath Kovind dans le cadre de sa visite officielle du 15 au 19 décembre en Inde.

Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Hue (gauche) et le président indien Ram Nath Kovind. Photo : VNA

Le président indien a chaleureusement salué la visite du plus haut législateur vietnamien en Inde à l'occasion du 5e anniversaire du partenariat stratégique intégral des deux pays et du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.



Le président de l’AN Vuong Dinh Hue a félicité l'Inde pour ses réalisations en matière de développement socio-économique et scientifique et technologique ainsi que pour ses efforts pour maîtriser le COVID-19 et restaurer l'économie.

Il a réitéré la politique extérieure cohérente du Vietnam consistant à attacher de l'importance à l'amitié traditionnelle et au partenariat stratégique intégral avec l'Inde.



Les deux dirigeants ont partagé les opinions que les relations bilatérales ont connu un fort développement dans tous les domaines, de la politique à la diplomatie, de l'économie, de la culture aux échanges entre les peuples, et plus récemment, les deux pays se sont donnés un soutien opportun et efficace pour répondre à la pandémie de COVID-19.



Ils ont convenu de maintenir des visites mutuelles et des contacts à tous les niveaux des deux États, gouvernements, parlements et à travers le Parti et les canaux locaux. Ils sont également parvenus à un consensus sur l'organisation d'activités pratiques et significatives pour marquer le 50e anniversaire des relations diplomatiques des deux pays en 2022.



Le président de de l’AN Vuong Dinh Hue a suggéré que les deux pays travaillent en étroite collaboration pour bien mettre en œuvre le plan d'action pour 2021-2023 et la Vision commune pour la paix, la prospérité et les peuples, adoptés en décembre 2020, afin de promouvoir davantage leurs bonnes relations actuelles.



Il a également proposé de promouvoir la coopération dans des aspects prioritaires et potentiels tels que l'économie, le commerce, l’investissement, la défense, la sécurité, l'énergie, la science et la technologie, la transformation numérique, les soins de santé, l'éducation et la formation, la culture, la religion, le tourisme et les échanges entre les deux peuples.



Les deux parties ont convenu de la nécessité d'avoir des plans pour stimuler les échanges interpersonnels, la culture et le tourisme dans la période post-COVID-19.



Ils ont promis de continuer à se coordonner et à se soutenir dans les forums internationaux et régionaux, tout en accordant leur soutien aux efforts visant à faire avancer le règlement des différends par des moyens pacifiques conformément au droit international, dont la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer, pour le pour la paix, la coopération, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.



A cette occasion, le président de de l’AN Vuong Dinh Hue a transmis une invitation à visiter le Vietnam du président Nguyen Xuan Phuc au président indien Ram Nath Kovind.



La rencontre avec le président indien est la dernière activité de la visite officielle du président de l’AN et sa suite en Inde. - VNA