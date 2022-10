Hanoi (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a plaidé lors de son entrevue, mardi 25 octobre à Hanoi, avec le président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum pour le renforcement des relations d’amitié traditionnelle qui unissent les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) et le président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum, à Hanoi, le 25 octobre. Photo : VNA



Le dirigeant vietnamien a qualifié la visite officielle de Samdech Say Chhum, "l’ami intime du Vietnam", et de la haute délégation du Sénat du Cambodge d’un événement important en l’Année d’amitié Vietnam-Cambodge, Cambodge-Vietnam 2022 célébrant le 55e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.



Il s’est déclaré convaincu que la visite du président du Sénat du Cambodge sur l’invitation du président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê obtiendra des résultats importants, contribuant au renforcement des relations de bon voisinage, d’amitié traditionnelle, de coopération intégrale et de durabilité à long terme entre les deux pays.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a félicité les réalisations importantes et complètes que le peuple cambodgien a accomplies au cours des dernières années, sous le règne du roi Norodom Sihamoni et le système politique avec le Parti du peuple cambodgien comme noyau et la direction clairvoyante du Premier ministre Samdech Techo Hun Sen et d’autres dirigeants cambodgiens.



Il a apprécié les contributions du Cambodge en tant que président de l’ASEAN et de l’AIPA en 2022, se disant persuadé du succès de la 43e Assemblée générale de l’AIPA en novembre à Phnom Penh qui devrait contribuer à l’édification d’une Communauté ASEAN de paix, de stabilité et de prospérité et élever la position et le rôle du Cambodge sur la scène régionale et mondiale.

Il a également tenu en haute estime l’organisation par les deux pays de plusieurs activités significatives dans le cadre de l’Année d’amitié Vietnam-Cambodge, Cambodge-Vietnam 2022, notamment la cérémonie du 20 juin co-présidée par les deux Premiers ministres commémorant le 45e anniversaire du “Chemin vers le renversemement du régime génocidaire de Pol Pot” et la cérémonie du 24 juin commémorant le 55e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.

Le chef du gouvernement a affirmé que le Vietnam met constamment en œuvre une politique extérieure d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation de ses relations internationales, en tant que bon ami, partenaire fiable et membre responsable de la communauté internationale ; que le Vietnam ne choisit aucun camp. Au lieu de cela, il choisit la justice et la raison.



Il a proposé de promouvoir le rôle des organes législatifs des deux pays dans la promotion des relations bilatérales, de coordonner les efforts pour maintenir l’élan et améliorer encore l’efficacité de la coopération économique, commerciale, d’investissement, contribuant au redressement socio-économique, à la construction d’une économie indépendante et autonome, et à l’intégration internationale profonde et efficace de chaque pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé ses remerciements et espéré que Samdech Say Chhum et le Sénat du Cambodge continueront à soutenir les solutions pour résoudre les difficultés rencontrées par les Cambodgiens d’origine vietnamienne, faciliter les investisseurs et entreprises vietnamiens en activité au Cambodge.

Entrevue entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président du Sénat du Cambodge Samdech Say Chhum, à Hanoi, le 25 octobre. Photo : VNA



Le président du Sénat du Cambodge a affirmé que le Vietnam et le Cambodge jouissent d’une tradition de solidarité, ont combattu côte à côte jusqu’à la victoire finale. Il a exprimé sa gratitude au Parti, au gouvernement, à l’armée et au peuple vietnamiens pour leur soutien et leur assistance opportuns et importants au Cambodge pendant toutes les périodes de l’histoire.



Samdech Say Chhum a affirmé que le Cambodge cultive constamment les bonnes relations de solidarité, de bon voisinage globale, durable et à long terme entre les deux pays.

Il a estimé que dans le contexte de la situation mondiale complexe et imprévisible, les deux pays devraient continuer à préserver et à renforcer constamment les relations de voisinage amical, de solidarité entre les deux peuples pour surmonter ensemble les difficultés, travailler en étroite collaboration et se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux.

Malgré les effets dévastateurs de l’épidémie de Covid-19, le commerce entre le Vietnam et le Cambodge a atteint plus de 9,5 milliards de dollars en 2021, en hausse de près de 80% par rapport à 2020, et 8,45 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2022, en hausse de 16,7% par rapport à la même période de 2021.

Le Vietnam est le premier investisseur de l’ASEAN, l’un des cinq premiers investisseurs étrangers au Cambodge avec 198 projets en vigueur totalisant 2,92 milliards de dollars, et est le plus grand pourvoyeur de touristes au Cambodge.

Les deux dirigeants ont convenu de se coordonner pour déployer efficacement les accords et mécanismes de coopération existants en matière de défense et de sécurité, de continuer à accéléler le règlement des 16% restants des travaux de délimitation et de bornage de la frontière terrestre commune pour construire une frontière commune de paix, de coopération et de développement.



Evoquant la coopération multilatérale, les deux dirigeants ont déclaré que dans le contexte d'évolutions compliquées et imprévisibles dans le monde et la région, les deux pays devraient continuer à se coordonner étroitement et à se soutenir lors de forums.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a suggéré que les deux pays devraient collaborer, avec les autres États membres, pour œuvrer au maintien de la solidarité, de l’unité et du rôle central de l’ASEAN dans les questions stratégiques, y compris le dossier de la Mer Orientale.

A cette occasion, Samdech Say Chhum a transmis les meilleurs voeux du roi Norodom Sihamoni, du président de l’Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin et du Premier ministre Samdech Techo Hun Sen au Premier ministre Pham Minh Chinh et aux dirigeants du Parti, de l’Etat et de l’Assemblée nationale du Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a prié Samdech Say Chhum de transmettre ses meilleurs vœux au roi Norodom Sihamoni, au président de l’Assemblée nationale du Cambodge Samdech Heng Samrin et au Premier ministre Samdech Techo Hun Sen. – VNA