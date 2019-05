Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (droite) et le président Vladimir Poutine. Photo: VNA



Moscou, 23 mai (VNA) - Le Vietnam et la Russie disposent de nombreux potentiels pour accélérer leur coopération et s’efforcent de porter le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars en 2020, ont déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le président Vladimir Poutine lors de leur rencontre le 22 mai à Moscou.



Le président russe a déclaré que le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie jouissait de confiance et s'est félicité de la visite officielle du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc en Russie.



Pour sa part, le Premier ministre vietnamien a exprimé sa joie de retourner en Russie, affirmant que le Vietnam appréciait toujours le partenariat stratégique intégral avec la Russie, ainsi que l'assistance précieuse accordée par le peuple russe au peuple vietnamien d'hier comme d'aujourd'hui.



Les deux dirigeants ont vivement estimé les résultats de la coopération commerciale récente, avec la mise en œuvre effective de l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union économique eurasienne et ont montré leur volonté de continuer à lever les barrières commerciales, notamment pour les produits agricoles et aquatiques. Ils ont souligné l'importance de la coopération dans l'énergie, le pétrole et le gaz, et ont convenu de continuer à créer des conditions favorables au fonctionnement des sociétés vietnamiennes et russes dans ces domaines, ainsi qu'à l’accélération du projet de Centre de recherche scientifique et technologique nucléaires au Vietnam, -le domaine de coopération prometteuse. Le Vietnam et la Russie ont des potentiels de coopération dans les hautes technologies et des technologies numériques, ont-ils déclaré.



Le président Vladimir Poutine a affirmé que la Russie était prête à aider le Vietnam à mettre en place un e-gouvernement, comprenant des portails de services publics en ligne, des centres de sécurité de l'information et des modèles de ville intelligente.



Nguyen Xuan Phuc a affirmé que la Russie était un partenaire fiable du Vietnam dans les domaines de la défense et de la sécurité et de la technique militaires. Les deux parties ont convenu de poursuivre leur coopération dans ces domaines dans le cadre bilatéral et multilatéral.



Nguyen Xuan Phuc et Vladimir Poutine ont discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun, tout en convenant de continuer à coordonner étroitement et de se soutenir lors de forums multilatéraux.



Le président russe a affirmé que la Russie soutenait le règlement des différends en Mer Orientale par des mesures pacifiques, conformément au droit international, à commencer par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ; le respect de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et l’adoption prochaine du Code de conduite en Mer Orientale (COC).



A cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a transmis l’invitation au président Vladimir Poutine à venir effectuer une visite au Vietnam du secrétaire général du Parti et président Nguyen Phu Trong. L’invitation a été acceptée. - VNA