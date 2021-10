La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan et le président portugais Marcelo Rebelo De SousaPhoto : VNA

Hanoi (VNA) - La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a rencontré le 29 octobre le président portugais Marcelo Rebelo De Sousa et a eu une visite de courtoisie avec le membre du Comité central du Parti communiste, vice-président de l’Assemblée nationale du Portugal, Antonio Filipe Gaiao, à l’occasion de sa participation au Sommet mondial des femmes à Lisbonne.Le président Marcelo Rebelo De Sousa a hautement apprécié les réalisations importantes obtenues par le Vietnam dans la construction et le développement du pays. Il a affirmé que le Portugal attache une grande importance et souhaite établir des relations à long terme avec le Vietnam.Les deux dirigeants se sont réjouis de constater que le Vietnam et le Portugal ont toujours entretenu de bonnes relations d'amitié et de coopération depuis l’établissement des relations diplomatiques bilatérales en 1975 et ont convenu que dans les temps à venir, il est nécessaire de renforcer l'échange de délégations et les contacts à tous les niveaux.La vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a hautement apprécié le rôle du Portugal au sein de l'Union européenne (UE) ainsi que dans le règlement des problèmes communs de la communauté internationale.Elle a exprimé son souhait que les deux parties renforcent leur coopération pour faire de l'économie, du commerce et de l'investissement le pilier des relations bilatérales, soulignant que les deux parties doivent continuer à mettre en œuvre efficacement l'accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA).Elle a suggéré que le Portugal ratifie bientôt l'accord d'investissement UE-Vietnam (EVIPA) et exhorte la Commission européenne (CE) à retirer rapidement le "carton jaune" pour les fruits de mer vietnamiens.Elle a transmis les salutations du président Nguyen Xuan Phuc et a invité le président Marcelo Rebelo De Sousa à se rendre prochainement au Vietnam.Lors de la rencontre avec le vice-présidente de l'Assemblée nationale Antonio Filipe Gaiao et la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan ont informé des objectifs et de l'orientation de développement du Parti communiste du Vietnam pour la période 2021-205 et la vision 2045. Elle a suggéré que le Parti communiste portugais continue de se coordonner avec le Parti communiste du Vietnam sur les activités multilatérales et soutienne la ratification rapide de l'EVIPA.Le même jour, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan a rencontré la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant au Portugal pour les informer de la situation dans le pays, soulignant que le Parti, l'État et le peuple font des efforts pour prévenir et contrôler l'épidémie de COVID-19, et en même temps continuer à mettre en œuvre des mesures pour rétablir l'économie.A cette occasion, la communauté vietnamienne au Portugal a fait un don au fonds de prévention COVID-19 du pays. - VNA