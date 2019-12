Minsk, 13 décembre (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a eu une entrevue le 13 décembre avec le Premier ministre biélorusse Sergey Nikolayevich Rumas dans le cadre de sa visite officielle en cours dans le pays européen.

La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan et le Premier ministre biélorusse Sergey Nikolayevich Rumas. Photo : VNA

Le Premier ministre biélorusse a déclaré que l'échange de visites des délégations de haut rang ces derniers temps a créé une base solide pour les deux pays afin de renforcer les relations de coopération bilatérales.

Il a décrit le Vietnam comme un ami et un partenaire stratégique de la Biélorussie en Asie du Sud-Est, car les stratégies de développement socio-économique du pays sont totalement compatibles et similaires à celles de la Biélorussie, telles que la réforme technologique et le développement de la haute technologie.

Le Premier ministre Sergey Nikolayevich Rumas a remercié le Vietnam d’avoir toujours soutenu les initiatives de son pays sur la scène mondiale et aux Nations Unies, ajoutant que les deux parties partagent des points de vue similaires sur les questions internationales.

Il a suggéré que les deux pays recherchent de nouvelles orientations de coopération pour stimuler le partenariat économique et commercial et a proposé que le Vietnam accorde des licences à la Biélorussie pour exporter de la viande, du lait et des produits agricoles vers le marché du pays d’Asie du Sud-Est.

Le Premier ministre recommandé de promouvoir la coopération dans la construction automobile. La Biélorussie a de l'expérience et de la haute technologie dans ce domaine, et elle a inauguré une coentreprise produisant des camions au Vietnam en septembre 2019. Le gouvernement biélorusse crée maintenant les meilleures conditions pour les activités de cette coentreprise, et espère que son homologue vietnamien fera de même, a-t-il ajouté.

La Biélorussie est également prête à aider le Vietnam à former des scientifiques aux machines et à la haute technologie, selon le Premier ministre.

La présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan, a adressé les meilleures salutations et l'invitation du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc au Premier ministre biélorusse pour effectuer une visite officielle au Vietnam.

Elle a déclaré que le Vietnam attache toujours une grande importance à l'amitié traditionnelle et à la coopération multiforme avec la Biélorussie.

Elle a remercié le peuple biélorusse pour son précieux soutien au Vietnam lors de l’œuvre de la libération nationale et de la réunification d’hier, ainsi que pour l’œuvre de construction et de développement national actuelle.

Elle a suggéré que les deux parties coopèrent dans des domaines potentiels tels que le traitement des produits agricoles, les machines agricoles et l'assemblage et la production automobiles, ajoutant que le Vietnam est prêt à créer toutes les conditions favorables au fonctionnement de Maz Asia, la première coentreprise automobile inaugurée dans la province de Hung Yen en septembre de cette année.



Le Vietnam invite les entreprises biélorusses à investir dans le pays et facilitera leurs investissements stables et à long terme, a souligné Mme Nguyen Thi Kim Ngan.

Soulignant que le commerce bilatéral n'était que de 92,2 millions de dollars l'année dernière, elle a déclaré que les deux parties devaient élaborer des mesures pour éliminer les difficultés actuelles et rechercher des opportunités de coopération afin de les porter à 500 millions de dollars dans les années à venir. En outre, ils devraient également continuer à perfectionner la base juridique pour stimuler le commerce et les investissements bilatéraux, ainsi que mettre en œuvre les accords signés et rechercher de nouveaux domaines de coopération.

Elle a exprimé son espoir que la Biélorussie facilitera au Vietnam l'augmentation des exportations de ses produits traditionnels vers le pays européen. Elle a également demandé aux deux parties de maintenir leurs échanges culturels réguliers et de renforcer la coopération bilatérale en science et technologie.

Le Vietnam espère que la Biélorussie facilitera davantage l'entrée et la sortie des citoyens vietnamiens, a-t-elle déclaré, avant de remercier le dirigeant biélorusse d'avoir créé des conditions favorables pour la communauté vietnamienne dans le pays hôte.

Les deux parties ont également échangé des idées sur un certain nombre de questions d'intérêt commun.-VNA