Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (gauche) et son homologue japonais Shinzo Abe. Photo: chinhphu.vn



Tokyo (VNA) – Le Vietnam considère toujours le Japon en tant que partenaire fiable, de premier plan et à long terme, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors de l’entretien le 1er juillet à Tokyo avec son homologue japonais Shinzo Abe.

Le dirigeant japonais a estimé la position, le rôle et les réalisations extérieures du Vietnam et remercié le pays pour ses initiatives et contributions aux activités du Sommet du G20.

Les deux dirigeants ont exprimé leur satisfaction devant le développement actif des relations bilatérales et la signature de nombreux accords de coopération dans la santé, l’éducation, le développement des ressources humaines, la finance, juste avant l’entretien de haut rang Vietnam-Japon.

Ils ont convenu de multiplier les échanges de hautes délégations pour promouvoir la confiance politique, intensifier la coopération en matière de défense, de sécurité ainsi que leur collaboration dans le cadre de la réunion élargie des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM+).

Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a invité son homologue japonais Shinzo Abe à participer au Sommet de l’ASEAN en 2020 où le Vietnam assumera la présidence du bloc régional. L’invitation a été acceptée.

S’agissant de la coopération dans l’économie, le commerce et l’investissement, les deux Premiers ministres se sont déclarés réjouis de l’accord entre les deux parties sur les procédures d'importation de litchis vietnamiens et de pommes japonaises.

La partie vietnamienne a demandé au Japon d’autoriser dans les meilleurs délais l’importation de longanes, de pommes de lait et de fruits de la passion du Vietnam ainsi que de soutenir le pays dans l’amélioration de la qualité de ses produits agricoles et dans le développement d'une agriculture de haute technologie. La partie japonaise, quant à elle, a demandé au Vietnam d’autoriser l’importation d’oranges du Japon.

Les deux parties ont convenu d’intensifier leur collaboration dans la mise en œuvre au Vietnam des projets bénéficiant des aides publiques au développement du Japon ou sous forme de partenariat public-privé (PPP).

Nguyen Xuan Phuc a affirmé que le Vietnam s’efforcerait d'établir un environnement d’investissement favorable et transparent.

Shinzo Abe s’est engagé à soutenir le Vietnam dans la formation de cadres, la formation professionnelle, l’amélioration de la compétitivité et de la productivité, la réforme administrative, l’édification de l’e-gouvernement, de l’économie et de la société numériques, la résilience au changement climatique…

Les deux parties se sont mises d’accord sur le renforcement de leur collaboration au sein des forums régionaux et internationaux, sur l’intensification des relations entre l’ASEAN, la région du Mékong et le Japon, notamment lors du mandat du Vietnam à la présidence de l’ASEAN en 2020.

Elles ont convenu d’accélérer la mise en œuvre de l'Accord global et progressiste de partenariat transpacifique (CPTPP) et les négociations sur l'Accord de partenariat économique intégral régional (RCEP).

Les deux dirigeants ont également discuté de nombreuses questions régionales et internationales d’intérêt commun, dont celles sur la Mer Orientale.

Nguyen Xuan Phuc et Shinzo Abe ont assisté à la cérémonie de signature de l’Accord de l’extradition de prisonniers entre le Vietnam et le Japon, du note entre les gouvernements vietnamien et japonais sur les aides publiques au développement accordées au Projet de bourses de développement des ressources humaines (JDS) et de trois autres protocoles d’accords entre des ministères vietnamiens et japonais concernant la santé, l’emploi, le bien-être social.

Ils ont assisté à l’échange d'un contrat de crédit en faveur de projets d’énergies renouvelables entre les banques Vietcombank et JBIC. -VNA