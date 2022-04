La vice-présidente du Laos Pany Yathotou (gauche) effectue une visite officielle au Vietnam du 25 au 27 avril. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - A l'invitation de la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuan, la vice-présidente du Laos Pany Yathotou effectue une visite officielle au Vietnam du 25 au 27 avril.

Après la cérémonie d'accueil officielle mardi matin à Hanoï, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuan s'est entretenue avec la vice-présidente Pany Yathotou.

Elles ont souligné la signification et la valeur de cultiver et de consolider constamment les relations d’amitié et de solidarité spéciale étroites entre le Vietnam et le Laos, pour la sécurité et le développement de chaque pays ainsi que pour la paix, la stabilité et la coopération dans la région.

Les deux parties se sont efforcées de maintenir l’échange de délégations de haut niveau, de promouvoir d'importants mécanismes de coopération bilatérale et de mettre en œuvre efficacement les accords et plans de coopération dans tous les domaines importants.

La coopération économique entre les deux pays reste toujours positive. Au cours des trois premiers mois de 2022, le commerce bilatéral a atteint 403,6 millions de dollars, en hausse de 19,22% par rapport à la même période de 2021. Le Vietnam compte actuellement 214 projets d'investissement en vigueur au Laos avec un capital social de 5,33 milliards de dollars, consolidant la position de l'un des plus grands investisseurs directs au Laos.



Discutant des orientations pour promouvoir la coopération bilatérale, les deux dirigeantes ont convenu de travailler ensemble pour mettre en œuvre sérieusement et efficacement les accords conclus lors de la 44e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Laos, en particulier l'Accord de coopération bilatérale Vietnam-Laos pour la période 2021-2025 et l’Accord stratégique de coopération Vietnam-Laos pour la période 2021-2030.

Les deux parties sont également convenues de continuer à renforcer et à améliorer l'efficacité de la coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, des transports, de l'éducation et de la formation, des échanges culturels et sportifs, et de la coopération entre les localités des deux pays… Elles ont affirmé la poursuite de régler les difficultés des entreprises ; d’élargir la connexion d’infrastructure des transports, de l'énergie, des télécommunications ; de développer l’économie numérique ; de promouvoir le commerce frontalier et de résoudre la question de la naturalisation des migrants libres, des mariés sans acte de mariage.

Les deux vice-présidentes ont affirmé qu'ils continueraient à faire des efforts, de concert avec les pays membres, pour renforcer la solidarité, l'unité et le rôle central de l'ASEAN, en défendant les principes, les valeurs et la position commune sur les questions directement liées à la paix et à la sécurité régionales. Elles ont partagé le même point de vue de régler les différends dans la région et dans le monde par des moyens pacifiques et sur la base du droit international. -VNA