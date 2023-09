Le Premier ministre Pham Minh Chinh, en visite officielle au Brésil, a exhorté dimanche 24 septembre les entreprises vietnamiennes et brésiliennes à oeuvrer pour porter de manière plus équilibrée le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars en 2025, et à 15 à 20 milliards de dollars en 2030.