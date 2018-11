Heineken Vietnam est reconnue comme l'entreprise la plus durable du Vietnam pour la deuxième année consécutive.



Hanoi (VNA) - Grâce à ses contributions remarquables aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) au Vietnam, Heineken Vietnam a été reconnue comme l’entreprise la plus durable du Vietnam pour la deuxième année consécutive.

Le Conseil des entreprises pour le développement durable du Vietnam a organisé récemment une cérémonie de récompense des entreprises durables au Vietnam en 2018. Il s'agit d'un programme visant à promouvoir le développement durable dans le monde des affaires.

Heineken Vietnam a dépassé près de 500 entreprises et a été honoré comme entreprise la plus durable au Vietnam (secteur manufacturier) pour la deuxième année consécutive. C'est également la troisième année consécutive qu'Heineken Vietnam entre dans le top 3 des entreprises pour atteindre la note la plus élevée du programme d'évaluation et de déclaration des entreprises durables au Vietnam depuis le lancement du programme en 2016.

Matt Wilson, chef du département des affaires extérieures de Heineken Vietnam, a déclaré: "Nous sommes extrêmement fiers d'être honorés comme l'entreprise la plus durable du Vietnam pour la deuxième année consécutive. C’est à la fois un grand honneur et un défi de maintenir cette réussite et de continuer à travailler plus fort. Nous sommes déterminés à le faire et souhaitons promouvoir d'autres entreprises qui contribuent à la création de valeur durable au Vietnam. Nous croyons qu'avec le grand soutien du gouvernement et le dévouement des membres du monde des affaires, nous construirons ensemble un avenir meilleur pour le Vietnam ".

La stratégie de développement durable de Heineken dans le monde et au Vietnam repose sur le soutien des ODD et est mise en œuvre tout au long de la chaîne de valeur, de la production à la distribution et à la consommation.

La stratégie est axée sur six domaines clés et soutient la mise en œuvre de huit des 17 ODD qui, selon la société, seront en mesure d’apporter la contribution la plus importante au Vietnam: boire avec responsabilité, santé et sécurité, protection des ressources en eau, réduction des émissions de CO2, soutien communautaire et approvisionnement durable.

L'une des principales activités de Heineken Vietnam est de promouvoir une consommation responsable à travers ses principales marques. En 2017, Heineken Vietnam a investi 16 milliards de dongs et touché plus de 10 millions de consommateurs grâce à des campagnes innovantes des marques Heineken et Tiger.

Heineken Vietnam a contribué à préserver la planète en utilisant les énergies renouvelables, en minimisant l'utilisation d'eau, en traitant les déchets et en visant à zéro déchet à enterrer dans la production.

Les usines de Heineken Vietnam gèrent l'efficacité de l'utilisation de l'eau dans les usines de Heineken dans la région Asie-Pacifique. 99% des sous-produits et des déchets sont réutilisés ou recyclés. En ce qui concerne les contributions économiques, Heineken Vietnam a contribué pour 0,88% du PIB total du Vietnam et créé 158 000 emplois en 2017 grâce à ses activités de production et d’affaires directes et de sa chaîne de valeur. -VNA