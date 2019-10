Photo: internet



Hanoï (VNA) - La Banque asiatique de développement (BAD) vient d’accorder un prêt de 37 millions de dollars à la société par actions hydroélectrique Da Nhim-Ham Thuan-Da Mi pour l'installation d'un parc solaire flottant d'une capacité maximale de 47,5 MWp sur le réservoir de la centrale hydroélectrique de Da Mi.Il s’agira du premier projet d’ énergie solaire flottante au Vietnam et du plus grand en Asie du Sud-Est.Selon Christopher Thieme de la BAD, ce projet contribuera à accroître la part des énergies renouvelables dans la capacité énergétique totale du Vietnam et à réduire sa dépendance aux combustibles fossiles importés comme le charbon. “La combinaison de deux technologies que sont hydroélectricité et solaire constitue un effort créatif qui pourra être multipliée au Vietnam ainsi qu'en Asie-Pacifique", a souligné Christopher Thieme. -CPV/VNA