Une délégation de l'Armée royale du Cambodge rend hommage aux soldats volontaires et experts vietnamiens tombés pour l’indépendance de ce pays. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) – A l’occasion du 74e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam (22 décembre 1944), le 21 décembre, l’ambassade du Vietnam et le Bureau de l'attaché de défense du Vietnam au Cambodge ont brûlé des baguettes d'encens et déposé des fleurs au monument de l’amitié Vietnam – Cambodge situé à Phnom Penh.



L’événement avait pour but de rendre hommage aux soldats volontaires vietnamiens tombés pour sortir le Cambodge du régime génocidaire de Pol Pot.



A cette occasion, une délégation de l’Armée royale du Cambodge conduite par le général Chhieng Om, secrétaire d’Etat au ministère de la Défense, a également déposé des bâtonnets d'encens et des fleurs en mémoire des soldats volontaires et experts vietnamiens tombés pour l’indépendance du Royaume.



Toujours dans le cadre des activités marquant le 74e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam, l’ambassade du Vietnam au Cambodge a organisé des tournois sportifs entre cadres vietnamiens et cambodgiens en vue de renforcer la compréhension et l’amitié entre les deux parties.



Dans le soir du 21 décembre, le Bureau de l'attaché de défense du Vietnam au Cambodge a donné un banquet pour célébrer cet événement et le 29e anniversaire de la Journée de la défense nationale (22 décembre 1989). -VNA