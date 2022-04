Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Chaque année, le pays a besoin d'environ 2 millions d'unités de sang pour répondre aux besoins d'urgence et de traitement des patients ; de prévention des accidents, des catastrophes, et des épidémies...

Selon le Dr Bach Quoc Khanh, directeur de l’Institut national d’Hématologie et de Transfusion sanguine, toutes les personnes en bonne santé âgées de 18 à 60 ans ; pesant 42 kg ou plus pour les femmes et 45 kg ou plus pour les hommes ayant l'hémoglobine supérieure ou égale à 120g/l ; qui ne sont pas infectés le VIH ou d'autres maladies transmissibles par le sang… peuvent faire don du sang.

Au cours des 22 dernières années, depuis que le Premier ministre a choisi le 7 avril comme " Journée nationale de don de sang ", l'acte de donner du sang pour sauver des gens s'est répandu à tous les niveaux, dans tous les secteurs et dans toute la société.

Cette année, de nombreuses villes et provinces du pays ont organisé simultanément des journées de don de sang. Le 7 avril n'est pas seulement l'occasion de propager et de sensibiliser les cadres, les fonctionnaires, les employés publics et les personnes de toutes les couches sociales sur le noble objectif et les belles significations du don de sang pour sauver des vies. -VNA