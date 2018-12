Le Vietnam est le nouveau champion de l'AFF Suzuki Cup. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Département général de l'éducation physique et des sports a tenu le 24 décembre à Hanoï une conférence pour dresser le bilan de ses activités en 2018 et mettre en œuvre ses tâches pour 2019.

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyen Ngoc Thien, s'est félicité des acquis obtenus par le Vietnam ces derniers temps, notamment les performances de l'équipe nationale de football en 2018. Il a proposé au Département général de l'éducation physique et des sports de se concentrer sur l'achèvement de huit tâches fixées, en mettant l'accent sur les préparatifs des 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) prévue au Vietnam en 2021 et l'organisation du Championnat du Vietnam de football 2019 (V-League).

En 2019, il est nécessaire d'accélérer le développement des mouvements sportifs au sein de la population, d'améliorer les performances dans les disciplines cibles et s'efforcer d'obtenir de bons résultats lors les compétitions régionales comme mondiales.

Selon son chef Vuong Bich Thang, en 2018, le Département général de l'éducation physique et des sports a réalisé des progrès dans la gestion publique, donné des conseils sur l'élaboration de textes juridiques dans son secteur, contribué à favoriser la pratique des sports dans l'ensemble du pays.

L’année dernière, les sportifs vietnamiens ont obtenu des résultats notables lors des tournois internationaux, avec 386 médailles d’or, 296 d’argent et 235 de bronze, dont 27 d’or à l’échelle mondiale, 80 d’or en Asie et 259 d’or en Asie du Sud-Est, a-t-il ajouté. -VNA