Un numéro du programme "Empreintes des soldats en blouse blanche". Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'Hôpital militaire 175, en collaboration avec la Télévision de Ho Chi Minh-Ville, a organisé le soir du 22 février un programme d'échange artistique intitulé "Empreintes des soldats en blouse blanche".

Le programme comprenait trois chapitres. Le premier a évoqué des souvenirs et belles impressions des médecins et infirmières travaillant sur l'archipel de Truong Sa (Spratly) il y a 30 ans. Placé sous le thème "Les soldats en blouse blanche maintiennent la paix internationale", le deuxième chapitre a invité les spectateurs à rencontrer le colonel Tran Quoc Viet, directeur adjoint de l'Hôpital militaire 175, et le Dr Thu Ngan, qui a récemment terminé avec succès sa mission au premier hôpital de campagne de niveau 2 au Soudan du Sud.

Echange avec le colonel Tran Quoc Viet (2e à partir de la gauche), directeur adjoint de l'Hôpital militaire 175. Photo: VNA

Le troisième chapitre a porté sur la participation à la lutte contre la pandémie de COVID-19 du personnel médical de l'Hôpital militaire 175 dans le contexte de forte hausse du nombre d'infections dans la mégapole du Sud.

L'événement a réuni de nombreux artistes et chanteurs bien connus tels que Ho Trung Dung, Ha Tram, Trang Nhung, Vu Thang Loi, Thanh Lam, le groupe d'enfants Rong Con et le groupe de danse Phuong Viet, entre autres. -VNA