Panorama du colloque. Photo : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un colloque consacré aux engagements du Vietnam en matière d’emploi dans le cadre de l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) et de l’Accord de libre-échange avec l’Union européenne (EVFTA) a eu lieu le 4 décembre à Ho Chi Minh-Ville.



Cet événement a été organisé par le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MOLISA). Selon le vice-ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales Doan Mau Diep, il s’agissait d’une opportunité pour les chercheurs, les spécialistes, les entreprises et les organes compétents de discuter des engagements pris par le Vietnam dans le cadre de ces deux accords, ainsi que de la modification du Code de travail.



Doan Mau Diep a indiqué que son ministère étudiait la possibilité de ratification par le Vietnam des Conventions No 98, 105 et 87 de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Il cherche parallèlement à vulgariser les engagements du Vietnam dans le cadre du CPTPP et de l’accord de libre-échange avec l’Union européenne.



Selon le MOLISA, le CPTPP et l’accord de libre-échange avec l’UE aideront le Vietnam à moderniser ses réglementations en matière d’emploi, à améliorer la qualité et la productivité du travail.

Plusieurs spécialistes ont indiqué que ces accords, une fois signés et en vigueur, créeraient davantage d’emplois, notamment dans les secteurs où le Vietnam avait des avantages en termes de ressources humaines ou coût de main-d’œuvre, tels que le textile-habillement, le cuir et les chaussures, le bois et les produits dérivés, l'agroalimentaire, le café… Les revenus augmenteraient, notamment dans les entreprises à participation étrangère, ont-ils souligné.-VNA