La collection de timbres "Caféier"

Hanoï (VNA) - Dans le but de promouvoir le café vietnamien, le ministère de l'Information et de la Communication et la compagnie générale Vietnam Post ont émis une collection de timbres intitulée "Caféier".

Cette collection comprend quatre timbres au format 43x32mm conçus par l'artiste To Minh Trang. Le prix est de 4.000 dongs chacun.

La collection est disponible sur le réseau postal du pays du 22 février 2022 au 31 décembre 2023.

Il s'agit de la quatrième collection de timbres du Vietnam imprimée avec une application de parfum de café pour créer une bonne impression chez les collectionneurs de timbres dans le pays et à l'étranger.

Avec un dessin réaliste et vif, la collection décrit le processus de croissance des caféiers, la récolte des grains de café et l'image d'une délicieuse tasse de café. L'arrière-plan de chaque timbre est l'espace naturel majestueux des montagnes et des forêts des Hauts Plateaux du Centre. -VNA