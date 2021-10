Photo: VNA

Hanoï (VNA) - L'équipe U23 du Vietnam a remporté une victoire assez difficile contre l'équipe U23 de Taipei (Taïwan - Chine) sur le score de 1-0 au Kirghizistan le 27 octobre lors des éliminatoires de la Coupe d'Asie des moins de 23 ans de la Confédération asiatique de football (AFC U23 Asian Cup).

Dans la première moitié du match, l'équipe vietnamienne a rencontré des difficultés pour amener le ballon dans l'en-but adverse.

Plus tard dans la seconde mi-temps, Hai Long a passé le ballon à Le Van Xuan, et le but a été marqué par lui à la 82e minute.

Après la victoire, la Fédération de football du Vietnam (VFF) ont félicité l'équipe vietnamienne et leur ont offert un bonus de 300 millions de dongs (13.000 dollars).

L'équipe U23 du Vietnam affrontera celui du Myanmar le 2 novembre. -VNA