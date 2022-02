L'attaquant Nguyên Tiên Linh, N°22 (maillot rouge). Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le président vietnamien Nguyên Xuân Phuc a félicité l’entraîneur en chef de l’équipe nationale de football, Park Hang Seo et ses joueurs, après leur victoire face à la Chine (3-1), lors d’un match tenu dans la soirée du 1er février au stade national de My Dinh, à Hanoi.

Ce match rentre dans le cadre du tour final des éliminatoires asiatiques de la Coupe du monde 2022.

Le président a hautement apprécié les meilleurs efforts et la solidarité de l'équipe pour faire sa première victoire dans l’histoire contre l'équipe chinoise, ajoutant que c'était aussi la première victoire historique d’une équipe nationale d'Asie du Sud-Est à ce tour.

Nguyen Xuan Phuc a souligné que les footballeurs vietnamiens ont remporté une victoire impressionnante, marquant l'histoire du football vietnamien au premier jour du Nouvel An lunaire. Cette victoire a apporté la joie aux fans vietnamiens et constitue un bon début pour le football vietnamien dans l'année du Tigre.

A cette occasion, il a adressé ses meilleurs vœux de Nouvel An à Park Hang seo et ses élèves, tout en souhaitant vois les joueurs continuer à faire de leur mieux pour progressivement conquérir de nouveaux sommets, affirmer la position du football du pays en Asie du Sud-Est et en Asie. -VNA