Dans une usine de composants de produits électroniques et de pièces automobiles. Photo: Vnbusiness

Hanoï (VNA) - Une usine de composants de produits électroniques et de pièces automobiles du groupe Ju Teng venu des Samoa dans le parc industriel de Hoang Mai I sera mis en chantier le 22 septembre prochain, a annoncé le comité de gestion de la zone économique de Nghe An.



Implantée sur 120 hectares et d’un montant d’investissement de 200 millions de dollars, l’usine sera en service en octobre 2023.



Auparavant, le 30 décembre 2021, le Comité populaire de la province de Nghê An avait aussi accordé la licence d’investissement à la société Excel Smart Global Limited - unité du groupe Ju Teng. -CPV/VNA