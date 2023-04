Séance de travail à l’Institut de promotion du commerce et de l’investissement de Macao. Photo : VNA

Hong Kong (VNA) - Les 13 et 14 avril, Pham Binh Dam, consul général du Vietnam à Hong Kong et Macao (Chine), a effectué une visite de travail dans la Région administrative spéciale de Macao.Il s’agissait de sa première visite de travail à Macao depuis la réouverture de cette zone spéciale après la pandémie de COVID-19.Lors de sa séance de travail avec le chef de la Région administrative spéciale de Macao, Ho lat Seng, le consul général Pham Binh Dam a avancé une série de propositions sur l'élargissement de l'accueil de travailleurs vietnamiens à Macao, l'échange régulier de délégations d'hommes d’affaires, la participation à des événements commerciaux organisés par les deux parties et la coordination dans la résolution des problèmes liés au travail et la suppression des restrictions de visa pour les touristes vietnamiens.Ho lat Seng a affirmé son soutien aux propositions du diplomate vietnamien et a accepté l'invitation à se rendre au Vietnam avec une délégation d'entreprises pour renforcer la coopération et concrétiser les opportunités de coopération économique et commerciale.Lors de sa réunion avec l’Institut de promotion du commerce et de l’investissement de Macao (IPIM), Pham Binh Dam a appelé les entreprises de Macao et du Vietnam à explorer les opportunités de coopération par le biais de visites ou de participation à des expositions au Vietnam et à Macao. Le Consulat général du Vietnam à Hong Kong et Macao est toujours prêt à jouer le rôle de passerelle pour soutenir les entreprises des deux côtés, s’est-il engagé.Lors de sa tournée, le consul général du Vietnam a également rencontré des représentants d’autres organisations de Macao, ainsi que des membres du Comité exécutif de l'Association des Vietnamiens à Macao pour se renseigner sur leurs aspirations .Actuellement, environ 7.000 Vietnamiens travaillent à Macao, soit en baisse de plus de moitié par rapport à la période pré-pandémique, avec un revenu moyen de 500 à 1.000 dollars/mois.Pendant son séjour, le Consul général du Vietnam a également rencontré les dirigeants de plusieurs groupes comme Galaxy et Melco qui souhaitent accueillir plus de travailleurs vietnamiens.-VNA