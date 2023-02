Hanoi (VNA) – Après dix jours engagés dans les opérations de recherche de rescapés du violent séisme survenu en Turquie, l’équipe de secouristes du ministère de la Sécurité publique est rentrée dimanche 19 février à Hanoi. Les sauveteurs de l’Armée populaire du Vietnam restent cependant sur place pour participer aux aides humanitaires à destination des survivants.

L’équipe de secouristes du ministère de la Sécurité publique est rentrée à Hanoi. Photo : VNA

C’est la première fois que le Vietnam participe aux opérations de recherche internationales après une catastrophe naturelle. Une centaine de secouristes vietnamiens ont été envoyés en Turquie pour porter secours aux sinistrés. Actifs sur trois différents endroits à Adiyaman, dont l’accès était particulièrement difficile, en collaboration avec leurs confrères internationaux, ils ont réussi à sauver un survivant et à faire sortir quatorze corps des gravats.

Pendant leur mission, ils ont fait don de deux tonnes d’équipements médicaux à l’Organisation de coordination nationale de Turquie ainsi qu’au service sanitaire d’Adiyaman et sont allés au chevet des sinistrés.

«La participation vietnamienne aux opérations de recherche en Turquie traduit notre solidarité envers la Turquie et notre volonté de s’impliquer dans les actions internationales de maintien de la paix ainsi que de la promotion de la coopération et du développement dans différentes régions du monde», a déclaré le général Tô Ân Xô, porte-parole du ministère de la Sécurité publique.

À Hatay, où les secouristes de 36 pays mènent une course contre la montre pour porter secours aux rescapés, l’équipe vietnamienne a identifié 14 emplacements abritant des personnes ensevelies. Son professionnalisme a largement été salué par la communauté internationale, les autorités locales ainsi que les Turcs. Salim Basheer, un bénévole originaire d’Ufa, exprime sa reconnaissance à l’égard des Vietnamiens.

«Nous remercions sincèrement les Vietnamiens d’être venus pour nous prêter main-forte. Ces derniers jours, vous avez travaillé dur pour sauver des vies. C’est un précieux soutien à notre pays. Nous vous souhaitons plein de santé pour aider la Turquie à se redresser après cette catastrophe.»

Greg Rankin, commandant du Centre de coordination des secours no10 à Hatay, a indiqué: «L’arrivée des secouristes vietnamiens et internationaux constitue un soutien formidable. Les Vietnamiens sont très professionnels et nous espérons qu’ils pourront nous aider à retrouver le plus de survivants possible.»

«La coopération entre les Vietnamiens et les autres pays s’est avérée efficace et primordiale pour les habitants. Ensemble, nous avons fait tout notre possible pour sauver des vies. L’armée vietnamienne m’a vraiment laissé de belles impressions. Je ne peux imaginer quelque chose de plus beau que cela. Dans l’avenir, je souhaite pouvoir coopérer avec le Vietnam dans différents domaines, les aides humanitaires ou les échanges économiques, par exemple», a remarqué Edgar Toscano, représentant des secouristes mexicains.

L’implication vietnamienne dans les opérations de sauvetage manifeste notre solidarité envers les peuples en détresse mais aussi notre volonté de construire un monde pacifique et convivial. – VOV/VNA