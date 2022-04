Photo: ministère de l'Industrie et du Commerce



Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a signé la Décision n° 461/QD-TTg approuvant la tâche de formuler une planification de la région des Hauts Plateaux du Centre pour la période 2021-2030, avec vision pour 2050.



Cette planification vise à concrétiser les orientations socio-économiques, les tâches, les objectifs et les solutions pour les Hauts Plateaux du Centre, définis dans la Stratégie décennale de développement socio-économique pour 2021-2030.

A savoir : accorder de l'importance au redressement et au développement de l’économie forestière, développer les énergies renouvelables, de grands pôles touristiques, les ressources humaines, préserver et restaurer les traditions des groupes ethniques, moderniser le réseau de transport et les axes routiers reliant les provinces de la région au Sud-Est, au littoral du Centre méridional, au Sud du Laos et au Nord-Est du Cambodge, défendre fermement la sécurité politique, l’ordre social, la défense nationale…

Ville de Buon Ma Thuot. Photo: VNA



La planification vise également à proposer des orientations et des mesures pour accélérer la mise en œuvre des percées stratégiques afin de maximiser les avantages en matière de position géo-économique de la région, ainsi que l’intégration internationale, à créer un climat et des moteurs favorables au développement des localités de la région.



La planification donnera des analyses et des évaluations sur les conditions naturelles et les ressources spécifiques de la région, ses avantages et ses faiblesses, ses opportunités et ses défis. Elle identifiera également les problèmes à résoudre, donnera des prévisions sur les perspectives et les besoins de développement en matière socio-économique et environnementale, tout en proposant des scénarios de développement… Elle fixera en outre des objectifs globaux pour 2030, avec vision pour 2050, des objectifs spécifiques en matière de développement socio-économique, de défense et sécurité, d’infrastructures, d’utilisation de ressources naturelles et de protection de l’environnement…



La décision est entrée en vigueur le 14 avril 2022. -VNA