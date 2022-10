Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère du Plan et de l’Investissement recueille les avis et idées des organes concernés sur le projet du Programme national sur l'augmentation de la productivité du travail.

Un projet de résolution gouvernementale sur ce Programme national a également été envoyé aux ministères et secteurs concernés pour commentaires.

Le projet du Programme national sur l'augmentation de la productivité du travail se concentre sur la promotion de la productivité du travail dans les régions économiques clés et pôles de croissance, de l’application de nouvelles technologies et de l’innovation, de la formalisation des activités économiques dans le secteur informel afin de créer plus d'impulsion pour une augmentation plus durable de la productivité du travail...

Plusieurs organes concernés ont hautement apprécié le contenu du projet et donné des analyses sur les objectifs et les mesures concrètes pour promouvoir une productivité du travail de manière plus durable. -VNA