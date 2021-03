Vietcombank est l'une des sept entreprises publiques choisies pour la mise en oeuvre du projet. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung a présidé mardi à Hanoï une réunion sur le projet de développement des grandes entreprises publiques, en particulier de groupes publics, en vue de promouvoir leur rôle de direction pour des entreprises en activité dans diférentes composantes économiques.

Ces entreprises comprennent Viettel, VNPT, MobiFone dans le domaine de l'industrie de hautes technologies, le groupe Electricité du Vietnam EVN et le groupe national gazo-pétrolier du Vietnam PVN dans le secteur des énergies renouvelables, la compagnie générale Tân Cang Sài Gon, et la banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank).

Le projet a pour but de consolider et de développer un certain nombre d'entreprises publiques pour jouer le rôle de direction, se connecter avec le secteur privé, maîtriser la technologie..., a déclaré Le Manh Hung, chef du Département du développement des affaires (ministère du Plan et de l'Investissement).

Le projet propose également des politiques générales, avec les principes conformément aux orientations de développement socio-économique, en respectant des engagements internationaux.

En outre, un certain nombre d'entreprises publiques sont chargés de développer l'infrastructure de plate-forme pour appliquer l'économie du partage et promouvoir le développement de la technologie numérique à l'avenir. -VNA