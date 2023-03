Hanoi (VNA) – Le Vietnam a fait des progrès significatifs! C’est ce qu’ont estimé l’ONU et les organisations internationales sur les efforts consentis par notre pays pour promouvoir l’égalité des sexes, l’un des objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies. Pour atteindre ce résultat, notre pays n’a cessé de perfectionner son cadre juridique et ses politiques dans le but de mieux défendre les droits des femmes.

Le dialogue de politique sur le thème “Innovation et technologie pour l’égalité des sexes au Vietnam : opportunités et défis”, le 3 mars 2023. Photo: toquoc.vn



La promotion de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes est toujours au centre des actions de l’État vietnamien. Pour rappel, le Vietnam est l’un des premiers pays à avoir atteint les Objectifs du Millénaire pour le développement sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes. Il s’efforce aujourd’hui de mettre en œuvre le Programme des Nations Unies de développement durable à l’horizon 2030, en particulier, l’objectif sur la promotion de l’égalité des sexes.

Des progrès tangibles

La famille de Vu Thi Luu fait partie des foyers pauvres du village de Tho Lao, dans la commune de Quang Hung, district de Phu Cu, province de Hung Yên (Nord). Il y a près de 10 ans, avec l’aide de l’autorité locale, elle a réussi à planter, à Hung Yên, une variété de rose précieuse en provenance de la province de Dak Lak, sur les Hauts Plateaux du Centre. Ces roses sont vendues aux entreprises spécialisées dans la production de thé aux fleurs, permettant ainsi de créer des emplois et des revenus stables pour de nombreuses femmes du village.

«Au début, ma famille était en situation précaire. Mais aujourd’hui, je dispose d’une exploitation de roses de près de 47.00 m2. J’ai même pu créer des emplois pour les femmes âgées de mon village. Si tout se passe bien, l’année prochaine, je sortirai de la pauvreté", dit-t-elle.

Les femmes entrepreneures comme Vu Thi Luu sont de plus en plus nombreuses au Vietnam. La Société financière internationale (IFC) estime qu’au Vietnam, les entreprises dirigées par des femmes occupent une place de plus en plus importante dans l’économie nationale. La proportion de femmes vietnamiennes participant à des activités économiques est plus élevée que celle d’autres pays de la région. Le Vietnam fait partie des 10 premiers pays ayant un taux d’entreprises dirigées par des femmes le plus élevé au monde (environ 33%)…

"Beaucoup de gens ont été très surpris et m’ont demandé: Pourquoi une entreprise d’électro mécanique est-t-elle dirigée par une femme? Au Vietnam, les politiques en faveur de l’égalité hommes-femmes sont sans cesse peaufinées. Les femmes jouissent de plus en plus de droits. Nous bénéficions d’un congé maternité de six mois avec indemnité de salaire. Il existe des associations pour les femmes d’affaires ainsi que des récompenses pour leur réussite professionnelle. Elles bénificient en outre de soutiens pour accéder aux prêts bancaires», nous confie Vu Thi Quynh, directrice générale adjointe de la société d’électro mécanique Tomeco.

Un cadre juridique de plus en plus pertinent

Le Vietnam est classé parmi les pays qui ont comblé l’écart entre les sexes le plus rapidement au monde au cours de ces 20 dernières années. Il figure également dans la liste des 10 premiers pays qui ont atteint l’objectif de promotion de l’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes et des filles du Programme de développement durable des Nations Unies.

“Le gouvernement vietnamien a mis en place de nombreuses politiques pour favoriser la participation des femmes au développement socio-économique national. L’égalité hommes-femmes est affirmée dans la Constitution de 2013 et concrétisée par de nombreux textes juridiques et par la Stratégie nationale sur l’égalité des genres pour la période 2021-2030. Parallèlement, le Vietnam a aussi montré son rôle actif dans la promotion de l’égalité des sexes à l’échelle mondiale en étant l’un des premiers pays à avoir ratifié la Convention de l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes il y a plus de 40 ans, ainsi que l’un des premiers pays à avoir signé la déclaration de Pékin de 1995”, constate Hervé Conan, directeur de l’Agence française de développement (AFD) au Vietnam.

Force est de constater que l’égalité des sexes demeure toujours une priorité absolue du Vietnam. La Thèse de 1930, le premier programme politique du Parti communiste vietnamien, promeut une lutte pour l’égalité hommes-femmes. De l’avis d’Elisa Fernandez Saenz, représentante d’ONU Femmes au Vietnam, malgré les défis (la reprise post-pandémique du Covid-19, les catastrophes naturelles, les impacts du changement climatique…), le Vietnam a fait des progrès plus que significatifs et en fera encore davantage pour l’égalité des sexes.

“Le Vietnam essaie toujour d’adapter son cadre juridique aux conventions internationales en faveur de l’égalité des genres. Votre pays s’engage dans la promotion de l’égalité hommes-femmes dans divers domaines tels que le numérique, le maintien de la paix et la sécurité ainsi que dans les efforts visant à accroître les droits économiques des femmes. Le Vietnam agit pour l’égalité des genres même au sein de l’ASEAN”, a-t-elle fait observer.

L’émancipation de la femme et son développement constitue une noble cause de la révolution vietnamienne. Au cours des dernières années, le Vietnam a obtenu des acquis importants en matière de promotion de l’égalité des sexes. Ces efforts, qui ont largement été reconnus par la communauté internationale, doivent se poursuivre à l’avenir pour un Vietnam pacifique et prospère. – VOV/VNA