Photo: vneconomy.vn



Hanoï (VNA) - Le Bureau du Commerce du Vietnam à Singapour intensifiera ses efforts pour accroître les exportations de produits vietnamiens et accélérer leur présentation lors d'événements à Singapour.



La Singapore Food Agency a récemment proposé au Bureau du Commerce du Vietnam de soutenir l’établissement de liens avec des entreprises vietnamiennes spécialisées dans la production de fruits et légumes, l’élevage de la volaille et du bétail.



Cette agence est engagée aujourd'hui dans les préparatifs d'une visite au Vietnam, dans un avenir proche, pour rechercher des opportunités de coopération dans ces domaines.



Singapour est actuellement le cinquième partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est). Selon des statistiques vietnamiennes, la valeur des échanges commerciaux bilatéraux s’est élevée à 9,1 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation annuelle de 11,6 %. Sur ce montant, les exportations vietnamiennes se sont chiffrées à 4,3 milliards de dollars.



Selon le Bureau du Commerce du Vietnam à Singapour, malgré la diminution de la valeur des échanges commerciaux entre Singapour et le monde, le commerce entre Singapour et le Vietnam a enregistré en février dernier et les deux premiers mois de 2023 une hausse encourageante de 12,97 et 8,48 %, respectivement. -VNA