Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Le 16 mars, lors de la séance de questions-réponses de la 9e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyen Hong Dien, a déclaré que son ministère travaillerait avec celui des Finances pour gérer les prix des carburants de façon qu’ils suivent les évolutions des cours mondiaux et soient conformes à la situation de l’offre et la demande sur le marché national.



Cela vise à assurer l'harmonisation des intérêts entre toutes les parties prenantes sur le marché pétrolier, a-t-il indiqué.



Depuis le début de l’année au 11 mars, les prix des carburants ont augmenté à six reprises mais ils ont été maîtrisés grâce à l'utilisation du Fonds de stabilisation des prix, a-t-il affirmé.



Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, les prix moyens de certains produits pétroliers dans le monde ont connu pendant cette période des hausses de 44,01% à 60,02%, alors que le niveau au Vietnam n’a varié qu'entre 24,91% et 39,56%.



Cela encourage les entreprises pétrolières à maintenir leur approvisionnement et à limiter les spéculations, a affirmé le ministre.



Lors de la séance, le ministre de l’Industrie et du Commerce a proposé à la Banque d’Etat d’ordonner aux banques commerciales de favoriser l’augmentation des crédits pour les entreprises pétrolières au service de l’importation de carburants.



Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'approvisionnement en carburants sur le marché national dans les temps à venir sera garanti, répondant à la demande des entreprises et des particuliers. -VNA