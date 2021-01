Le général Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense, préside la conférence. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'agence permanente du Comité de pilotage national chargé du règlement des conséquences des bombes et mines et des produits chimiques laissés par la guerre au Vietnam (Comité 701) a tenu vendredi à Hanoï une conférence pour faire le bilan de ses activités pendant 2016-2020 et définir ses tâches pour 2021-2025.

Entre 2010 et 2020, le ministère de la Défense a effectué des opérations de déminage sur plus de 400.000 ha tandis que les organisations internationales ont fait de même sur 80.000 ha.

Plus de 12.624 milliards de dongs sont destinés aux opérations d'enquête et de déminage, dont 1.427 milliards de dongs du programme d'action national pour le règlement des conséquences des bombes et mines laissées par la guerre pour la période 2010-2025, 9.000 milliards des projets d'investissement au développement, et 2.197 milliards de l'aide non remboursable de l'étranger.

En conclusion, le général Nguyen Chi Vinh, vice-ministre de la Défense, a demandé au Comité 701 de se concentrer sur le perfectionnement des documents pour assurer le régime, les politiques en faveur des victimes de l'agent orange/dioxine.

Le général Nguyen Chi Vinh, également chef de l'agence permanente du Comité 701, a demandé de renforcer la mobilisation des ressources nationales et internationales à participer au règlement complet des conséquences des bombes et mines laissées par la guerre au Vietnam.

Par ailleurs, le Comité 701 devrait collaborer avec les unités concernées pour mener les projets de recherche pour fabriquer des équipements et chercher des technologies de déminage, ainsi que poursuivre d'enquêtes juridiques, trouver des bases scientifiques et examiner la situation réelle pour rendre justice aux victimes de l'agent orange/dioxine. -VNA