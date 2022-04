Parmi les 48 supermarchés interrogés, 46 fournissent des sacs plastiques gratuits à leurs clients. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - À partir de 2026, les supermarchés et les centres commerciaux fournissant des sacs en plastique à usage unique aux clients seront passibles d'une amende.

C'est ce qu'a déclaré Nguyen Trung Thang, chef adjoint de l'Institut de stratégies et de politiques sur les ressources naturelles et l'environnement (ISPONRE) relevant du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, lors d'un colloque tenu le 20 avril à Hanoï.

Cet événement avait pour objet de dresser le bilan du projet pilote "Initiative d'établir une alliance de supermarchés pour réduire la consommation de sacs en plastique à usage unique au Vietnam" (PLASTIC ALLIANCE).

Reconnaissant le risque sérieux des déchets plastiques pour l'environnement, le Vietnam a promulgué de nombreux textes juridiques au service de la gestion des déchets plastiques tels que la stratégie nationale sur la gestion intégrée des déchets solides pour 2025, vision jusqu'en 2050; la directive 33/CT-TTg du Premier ministre sur le renforcement de la gestion, de la réutilisation, du recyclage, du traitement et de l'atténuation des déchets plastiques; le Plan d'action national sur la production et la consommation durables pour 2021-2030; la Loi sur la protection de l'environnement de 2020, etc.

D’ici 2025, 100 % des sacs plastiques et emballages utilisés dans les supermarchés et les centres commerciaux devront être respectueux de l’environnement. Le Vietnam cherche également à réduire progressivement la production et l'utilisation de sacs en plastique non biodégradables et de produits en plastique jetables dans la vie quotidienne.

PLASTIC ALLIANCE s'inscrit dans le cadre du projet "Repenser le plastique - Une solution d'économie circulaire pour les déchets marins" financé par l'Union Européenne et le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement d'Allemagne. Il est mis en œuvre au Vietnam par l'Agence française de coopération technique internationale (Expertise France) afin de promouvoir l'utilisation de sacs respectueux de l'environnement, contribuant à réduire les déchets plastiques, les sacs en plastique à usage unique dans l'environnement. -VNA