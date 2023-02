Les frères Quôc Co et Quôc Nghiêp. Photo: Vietnam+



Hanoï (VNA) - Avec leur dernier record mondial établi ce mois-ci à Milan, en Italie, les frères Quôc Co et Quôc Nghiêp sont le seul duo circassien vietnamien à détenir quatre records du monde.



Après des années à sillonner la scène internationale, Quôc Co et Quôc Nghiêp ont constaté les avantages de se présenter dans des compétitions internationales, à savoir améliorer leurs compétences, acquérir une haute technique, échanger avec les spectateurs, signer des contrats pour des tournées dans plusieurs pays tels que les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne, etc.



Plus tard, lorsqu'ils sont plus largement connus dans le monde, ils sont toujours conscients de promouvoir l'image du Vietnam.



Selon l'artiste d'élite Bich Lien, cheffe adjointe du Théâtre artistique Phuong Nam, les deux frères Quôc Co et Quôc Nghiêp sont très assidus et créatifs. En outre, ils savent utiliser les médias pour se faire connaître. -VNA