Vientiane (VNA)- Le Laos s'est engagé à accroître le développement des énergies renouvelables et à investir dans les secteurs à faible émission de carbone pour atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050.

Photo d'illustration : AFP/VNA

Selon le dernier rapport Asia Development Outlook 2022 de la Banque asiatique de développement (BAD), le Laos s'emploie à remplir son engagement par le biais de contributions déterminées au niveau national (CDN) dans le cadre de l'Accord de Paris sur le changement climatique.De fortes entrées d'investissements privés étrangers soutiendront le développement et l'approvisionnement en énergie à faible émission de carbone ainsi que la connectivité du réseau électrique du Laos aux marchés d'exportation, a-t-il ajouté.Le gouvernement lao prévoit également d'augmenter la part de l'énergie solaire dans le pays de moins d'un pour cent d’actualité à près de 25% d'ici 2025, selon le journal Vientiane Times.Le vice-ministre de l'Énergie et des Mines, Sinava Souphanouvong, a déclaré que son pays avait la capacité de produire entre 10.000 et 15.000 mégawatts (MW) d'énergie solaire et environ 100.000 MW d'énergie éolienne.- VNA