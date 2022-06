Panorama de la conférence de presse du gouvernement, organisée le 4 juin. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministère de l'Industrie et du Commerce travaille en étroite coordination avec le ministère des Finances pour réglementer les prix des carburants en offrant les meilleures conditions possibles aux particuliers et aux entreprises.



C’est ce qu’a affirmé le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, lors de la conférence périodique du gouvernement de mai, organisée le 4 juin à Hanoï.



Afin de maîtriser la montée des prix de l'essence et du pétrole, le vice-ministre a insisté sur la nécessité d’utiliser de façon efficace et flexible le Fonds de stabilisation des prix des carburants pour contribuer à maîtriser l'inflation, soutenir la reprise économique.



Grâce à l'utilisation flexible et rationnelle des outils de stabilisation des prix lors de ces derniers temps, les prix des carburants sur le marché national n'ont augmenté que de 27,29 à 47,89%, un taux inférieur à celui du monde, a indiqué Do Thang Hai, avant de souligner l’importance de l’ajustement des taxes et redevances dans les prix des carburants, telles que taxe de protection de l'environnement, droits d'accise et taxe à l'importation.



Le vice-ministre a également insisté sur la nécessité de lancer des politiques d’assistance des pauvres et de continuer à avoir des solutions pour soutenir les entreprises dans le contexte actuel de hausse des prix des carburants.



Lors de la conférence de presse, le vice-gouverneur de la Banque d’Etat, Dao Minh Tu, a parlé du contrôle du crédit dans le secteur de l’immobilier. Selon lui, le point de vue de la Banque d'État consiste toujours en un contrôle strict du crédit dans certains domaines potentiellement à haut risque tels que l'immobilier et les valeurs mobilières.



Le crédit dans les domaines qui créent des conditions favorables à l'économie est toujours encouragé, par exemple les logements abordables, les logements sociaux et les logements pour les ouvriers, a-t-il ajouté.



A la mi-avril, le crédit dans le secteur de l’immobilier a augmenté et affichait des encours de crédits de 2,288 millions de milliards de dongs, en hausse de 10,19% par rapport à fin 2021, a indiqué Dao Minh Tu. -VNA