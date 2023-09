La province de Ninh Thuan regorge d'une faune et d'une flore riches et variées. Actuellement, elle met en œuvre de manière cohérente des mesures pour gérer, protéger et restaurer ses écosystèmes forestiers et marins, les animaux et les plantes rares, et les paysages naturels, le tout associés au développement de l’écotourisme.