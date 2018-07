Des biens de première nécessité offerts par le Vietnam aux victimes laotiens ont été transportés à Attapeu. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le comité central de la Croix-Rouge vietnamienne a décidé d’octroyer 50.000 dollars aux victimes de l'effondrement du barrage hydroélectrique Xepian-Xe Nam Noy dans la province laotienne d'Attapeu.

Le vice-président du comité central de la Croix-Rouge vietnamienne, Tran Quoc Hung a remis vendredi cette somme à l’ambassade du Laos au Vietnam.

Une délégation de la Croix-Rouge vietnamienne, conduite par la présidente de son comité central Nguyen Thi Xuan Thu, rendra visite et offrira 100 boîtes de biens de première nécessité aux victimes.

Sous la direction du Premier ministre, le ministère vietnamien de la Défense a mis en œuvre des activités de soutien pour aider le Laos à régler les conséquences de la catastrophe.

Le Commandement de la 5e zone militaire a mobilisé plus de 100 cadres et soldats, neuf voitures et préparé des médicaments pour 500 personnes et des biens de première nécessité d’une valeur de 450 millions de dongs. Vendredi, il a donné des soins médicaux à 200 victimes.

Auparavant, la province de Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre) et la division militaire 15 avaient accordé au Laos, respectivement, 550 millions de dongs et 10 millions de kips (27,6 millions de dongs). -VNA