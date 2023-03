Fleurs fraîches, produits de ne pas rater à l’occasion du 8 mars. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - La Journée internationale de la femme (8 mars) est l'occasion pour les hommes d'exprimer leur amour aux femmes. Ainsi, les magasins de cadeaux et de fleurs sont pris d’assaut à cette occasion.



Comme d'habitude, à l'approche du 8 mars, le prix des fleurs fraîches augmente. Normalement, le prix des roses importées peut augmenter d'environ 20% à 30% par rapport aux jours ordinaires, tandis que celui des roses de Dà Lat (hauts plateaux du Centre) peut tripler.

Dans les magasins situés dans les rues Luong Dinh Cua, Pham Ngoc Thach (arrondissement de Dông Da, Hanoï), Bùi Thi Xuân (Hai Bà Trung), et au marché Hàng Bè (Hoàn Kiêm), on peut trouver une grande variété de fleurs, notamment des orchidées, des lys, des roses, des tournesols, des marguerites blanches, des tulipes, etc. En plus des fleurs vietnamiennes, ces boutiques proposent également des fleurs haut de gamme importées, telles que des roses dorées équatoriennes, des tulipes hollandaises, etc.

Cette année, les roses de cire parfumées sont également populaires auprès des clients. Ces roses sont fabriquées à partir de bulles de savon et de cire parfumée, elles sont disponibles dans une variété de couleurs et sont appréciées pour leur longue durée de conservation.

Programmes promotionnels

À l'occasion de la Journée internationale de la femme, les bijoux, produits cosmétiques et vêtements sont des cadeaux très courants. Les chaînes de magasins PNJ et Doji ont proposé de nouveaux modèles de bijoux avec des réductions allant de 20% à 30% pour les bagues, boucles d'oreilles, colliers, etc.

Les supermarchés proposent de nombreux programmes promotionnels pour les produits pour femmes. Photo : CVN



Les centres commerciaux et supermarchés ont également lancé des programmes de promotion à cette occasion. Par exemple, le supermarché Co.op Mart Hà Dông à Hanoï a réduit les prix de plus d'un millier de produits cosmétiques jusqu'à 50%, afin de stimuler la demande des consommateurs. Les cosmétiques et cadeaux de toutes sortes sont emballés dans de beaux coffrets avec une édition spéciale pour la Journée internationale de la femme, à des prix moyens allant de 72.000 à 399.000 dôngs par produit.

De même, la chaîne de supermarchés Winmart a également appliqué des réductions de prix de 30% à 50% pour les produits de beauté et de soins corporels, ainsi que la livraison gratuite pour les factures de 300 000 dôngs ou plus.

De nombreux programmes de promotion ont également été lancés sur les plateformes de commerce électronique pour la Journée internationale de la femme. Par exemple, chez Shopee, de nombreux produits pour les femmes ont des réductions de prix allant jusqu'à 50%. - CVN/VNA