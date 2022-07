Photo: Azota

Hanoï (VNA) - Azota, une société vietnamienne de technologie de l'éducation (EdTech), a levé 2,4 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de pré-série A dirigée par GGV Capital basée à Silicon Valley.

Avec le nouveau capital, la société prévoit d'améliorer les performances de son système et de développer de nouvelles fonctionnalités pour ses produits. Il a pour objectif de devenir une plate-forme d'enseignement holistique pour l'apprentissage hybride dans l'ère post-pandémique.

Fondateurs d' Azota . Photo: Azota

Cofondée en 2021 par Dai Nguyen, Hung Le et Au Nguyen, Azota est une plateforme en ligne qui offre aux enseignants des solutions automatisées de création et d'évaluation de tests, des outils de surveillance des examens et un suivi des performances des élèves en temps réel. Tous les résultats des tests sont stockés et analysés sur le système Azota, ce qui rendra la gestion beaucoup plus pratique pour les enseignants et les écoles.

Le Vietnam est l'un des marchés EdTech à la croissance la plus dynamique au monde, avec un chiffre d'affaires total qui devrait atteindre 3 milliards de dollars d'ici l'année prochaine. Il affichera un taux de croissance annuel de 20,2 % entre 2019 et 2023. -VNA