Hanoï (VNA) – Après un mois de réouverture au tourisme international, depuis le 15 mars, les activités touristiques à travers le pays ont  repris de manière dynamique. Le secteur du tourisme et les localités déploient tous leurs efforts pour promouvoir le tourisme intérieur et restaurer le tourisme international après le COVID-19, visant 5 millions de visiteurs internationaux et environ 60 millions de touristes domestiques en 2022.

Le secteur du tourisme du Vietnam vise 5 millions de visiteurs internationaux et environ 60 millions de touristes domestiques en 2022. Photo : VNA

Le tourisme domestique refleurit

Quelques jours après l'ouverture au tourisme international du Vietnam, l'Année nationale du tourisme - Quang Nam 2022, sur le thème "Quang Nam - Destination de tourisme vert", a été officiellement lancée. Près de 300 événements liés à la culture et au tourisme sont prévus dans le cadre du programme, dont 64 organisées à Quang Nam.

Les activités touristiques seront mises en œuvre selon six contenus principaux: "Tourisme de Printemps à Quang Nam" , "Tourisme fluvial, tourisme rural et présentation de produits OCOP", "Rendez-vous à Chu Lai", "Découverte des cultures des ethnies et de la légendaire piste Ho Chi Minh", "Quang Nam - sentiments d'été" et "Couleurs du patrimoine". La série d'activités clés se déroulera de mai à septembre 2022.

La ville de Hoi An est le lieu où se dérouleront de nombreuses activités au cours de l'Année nationale du tourisme 2022. La localité et les entreprises touristiques estiment qu'il s'agit là d'une opportunité favorable pour présenter les produits locaux et contribuer à la reprise du secteur du tourisme après deux ans de récession en raison de la pandémie de COVID-19.

Ho Chi Minh-Ville, l'une des principales destinations touristiques du Vietnam, a accueilli le 8 avril 130 touristes américains. Selon son service du Tourisme, cet événement marque le rebond du marché du tourisme international.

La province de Khanh Hoa au Centre, l'une des destinations touristiques balnéaires les plus attrayantes du Vietnam, a choisi le tourisme de santé comme direction de développement en 2022. En 2021, malgré l'épidémie de COVID-19, Khanh Hoa a accueilli plus de 600.000 visiteurs. Selon la directrice du service provincial du Tourisme, Nguyen Thi Le Thanh, sa localité s'efforce de promouvoir davantage l'image de la province en tant que destination sûre, conviviale et civilisée.

Le Festival de Hue 2022, sur le thème "Patrimoine culturel avec intégration et développement", se déroulera du 25 au 30 juin. Photo : VNA

Pour leur part, les localités du Nord-Ouest et des Hauts plateaux du Centre se concentrent sur le développement des produits touristiques culturelles autochtones et le tourisme "homestay" (séjour chez l'habitant).

Le Festival de Hue 2022, sur le thème "Patrimoine culturel avec intégration et développement", se déroulera du 25 au 30 juin. La province de Thua Thien-Hue est en train d'achever des dernières préparations pour cet événement culturel.

Quang Ninh, centre de tourisme maritime, propose une série d'événements et d'activités pour stimuler la demande touristique. La semaine du tourisme Ha Long - Quang Ninh, point culminant de la saison touristique estivale 2022, aura lieu du 30 avril au 1er mai.

Nécessité de renforcer les ressources humaines

La réouverture du tourisme pose la question des ressources humaines. En réalité, l'interruption de deux ans due à la pandémie de COVID-19 a forcé de nombreuses personnes travaillant dans ce domaine à quitter leur emploi habituel. Affirmant l'importance des ressources humaines dans le contexte de reprise du tourisme, de nombreux experts soulignent la nécessité d'améliorer la qualité des ressources humaines.

La Baie de Ha Long littéralement « baie du dragon descendant », a été reconnue comme site du patrimoine mondial de l' UNESCO  en 1994 et 2000. Photo : VNA

Selon le directeur adjoint de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam (VNAT), Pham Van Thuy, les localités, agences de gestion et entreprises touristiques doivent réévaluer la situation actuelle et se coordonner avec les établissements de formation pour développer des stratégies dans les temps à venir.

Selon le prof.-Dr Nguyen Van Dinh (Association du tourisme du Vietnam), il est nécessaire de construire un système de données sur les travailleurs du tourisme et de faciliter l'accès aux opportunités d'emploi de ceux dans le besoin.

En raison  du COVID-19, le tourisme au Vietnam a subi une grave crise. En 2020, le pays n'a accueillit que 3,7 millions d'arrivées étrangères, soit une baisse de plus de 80% par rapport à 2019. Le nombre de visiteurs domestiques a chuté de 50%. Le secteur a perdu environ 23 milliards de dollars de revenus en 2020. De plus, environ 95% des voyagistes ont cessé leurs activités. L'industrie hôtelière a aussi été fortement frappée, avec des taux d'occupation de 10 à 15%. De nombreux hôtels et établissements d'hébergement ont dû fermer leurs portes.

Selon le directeur général de la VNAT, Nguyen Trung Khanh, dans les temps à venir, le secteur du tourisme se concentrera sur la mise en œuvre efficace du Programme de relance et de développement du tourisme dans le cadre du Programme de développement socio-économique 2022.

Notamment, l'ensemble du secteur se concentrera sur l'investissement dans le "rafraîchissement" des produits, des services et installations, des ressources humaines, la promotion, et la transformation numérique.

En outre, la VNAT continue de proposer aux autorités compétentes d'émettre des politiques en matière fiscalité, de sécurité sociale,... pour soutenir les entreprises touristiques et les travailleurs.

A long terme, le secteur du tourisme continuera à proposer la promulgation de politiques pratiques, et à créer des conditions favorables en termes de base juridique, de ressources d'investissement dans les infrastructures, et de transformation numérique pour soutenir la reprise et le développement durable du tourisme, afin d'en faire un secteur économique clé du Vietnam. -VNA