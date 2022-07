HanoĂŻ (VNA) – Une cĂ©rĂ©monie est prĂ©vue le 29 juillet au soir Ă HanoĂŻ dans le but de rĂ©pondre Ă la JournĂ©e mondiale de la lutte contre la traite d'ĂȘtres humains (30 juillet) et Ă la JournĂ©e nationale pour prĂ©venir et combattre la traite d’ĂȘtres humains.



Cet Ă©vĂ©nement, organisĂ© par le ministĂšre de la SĂ©curitĂ© publique et le ComitĂ© central de l’Union des femmes du Vietnam, vĂ©hicule le message affirmant que la prĂ©vention et la lutte contre la traite d’ĂȘtres humains relĂšvent de la responsabilitĂ© du systĂšme politique et de l'ensemble de la sociĂ©tĂ©.

Communication sur la prĂ©vention et la lutte contre la traite d’ĂȘtres humains dans la province de Soc Trang. Photo d'archives: VNA



La traite d’ĂȘtres humains est l’exploitation criminelle de femmes, d’hommes et d’enfants Ă des fins diverses, dont le travail forcĂ© et l’exploitation sexuelle. Depuis 2003, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) a rassemblĂ© des informations sur environ 225.000 victimes de la traite dĂ©tectĂ©es dans le monde. D'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les pays dĂ©tectent et signalent plus de victimes et condamnent davantage de trafiquants. Cela peut ĂȘtre le rĂ©sultat d'une capacitĂ© accrue en matiĂšre d'identification des victimes et / ou d'un nombre accru de victimes de la traite.



En mars 2007, le Groupe interinstitutions de coordination contre la traite des personnes a Ă©tĂ© crĂ©Ă© pour donner suite Ă une rĂ©solution adoptĂ©e en 2006 par le Conseil Ă©conomique et Social de l’Organisation des Nations Unies (2006/27), par laquelle le Conseil engageait les organismes intergouvernementaux Ă collaborer pour renforcer l’assistance technique fournie aux pays dans le domaine de la traite des personnes. L’action du Groupe interinstitutions, forum d’orientation, s’inscrit dans une dĂ©marche visant Ă prĂ©venir et combattre la traite des personnes et Ă promouvoir la protection et le soutien des victimes. Il est constituĂ© de six organisations et entitĂ©s internationales : l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les rĂ©fugiĂ©s (HCR) le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).



En 2010, l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations Unies a adoptĂ© le Plan d’action mondial pour la lutte contre la traite des personnes, exhortant les gouvernements Ă prendre des mesures concertĂ©es et concrĂštes pour contrer ce flĂ©au. Le Plan appelle Ă intĂ©grer la lutte contre la traite des personnes aux programmes Ă©largis de l’ONU afin d’accĂ©lĂ©rer le dĂ©veloppement et renforcer la sĂ©curitĂ© mondiale. Une des dispositions dĂ©cisives du Plan est l’établissement d’un Fonds de contributions volontaires de l’ONU pour les victimes de la traite des ĂȘtres humains, en particulier les femmes et les enfants.



Ce Fonds a pour objectif premier de faciliter l’assistance et la protection des victimes de la traite sur le terrain, notamment par le biais de subventions accordĂ©es Ă des ONG spĂ©cialisĂ©es. Les objectifs complĂ©mentaires sont de donner la prioritĂ© aux victimes provenant d'une zone de conflit armĂ©, ainsi que d’identifier les victimes de la traite parmi les flux de rĂ©fugiĂ©s et de migrants.



En 2013, l’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale a tenu une rĂ©union de haut niveau pour Ă©valuer le Plan d’action mondial. Les États Membres ont Ă©galement adoptĂ© la rĂ©solution A/RES/68/192 et proclamĂ© le 30 juillet JournĂ©e mondiale de la lutte contre la traite d’ĂȘtres humains. La rĂ©solution dĂ©clare qu’une telle JournĂ©e est indispensable pour « faire connaĂźtre la situation des victimes de la traite humaine et promouvoir et protĂ©ger leurs droits ».



En septembre 2015, les pays du monde entier ont adoptĂ© le Programme de dĂ©veloppement durable Ă l'horizon 2030 qui vise notamment Ă supprimer le travail forcĂ© et Ă mettre fin Ă l'esclavage morderne et Ă la traite d'ĂȘtres humains. Les objectifs de dĂ©veloppement durable ont Ă©galement pour cible l'interdiction et l'Ă©limination du travail des enfants sous toutes ses formes. Un an plus tard, lors du Sommet des Nations Unies pour les rĂ©fugiĂ©s et les migrants en septembre 2016, les États Membres sont parvenus Ă un consensus pour aboutir Ă un document fort : la DĂ©claration de New York. . Parmi les 19 engagements adoptĂ©s, 3 concernent l'action concrĂšte Ă l'encontre de la traite d'ĂȘtres humains et du trafic de migrants.



Tous les États sont affectĂ©s par la traite d'ĂȘtres humains, soit en tant que pays d’origine, soit de transit ou de soit de destination des victimes. Les trafiquants du monde entier continuent de cibler les femmes et les filles. La grande majoritĂ© des victimes de la traite Ă des fins d’exploitation sexuelle et 35 % des victimes de travail forcĂ© sont des femmes. Les conflits aggravent encore davantage les vulnĂ©rabilitĂ©s, les groupes armĂ©s exploitant les civils et les trafiquants visant les personnes dĂ©placĂ©es de force.



Au Vietnam, les organes compĂ©tents mettent en Ɠuvre le Programme de prĂ©vention et de lutte contre la traite d’ĂȘtres humains pour la pĂ©riode 2021-2025, dans le but de rĂ©duire le risque de traite d’ĂȘtres humains, le crime de traite d’ĂȘtres humains, d'accueillir, protĂ©ger et assister efficacement les victimes de la traite d’ĂȘtres humains.

En outre, la coopĂ©ration entre le Vietnam et d'autres pays et des organisations internationales en matiĂšre de prĂ©vention et de lutte contre la traite d’ĂȘtres humains est en constante expansion.

Nguyen Minh Hieu, directeur adjoint du DĂ©partement des relations extĂ©rieures (ministĂšre de la SĂ©curitĂ© publique), chef du ComitĂ© directeur du programme ASEAN-Australie sur la lutte contre la traite d’ĂȘtre humains au Vietnam, a dĂ©clarĂ© qu’afin de lutter efficacement contre la traite d’ĂȘtres humains, la coopĂ©ration entre le Vietnam et les autres pays de la rĂ©gion de l'ASEAN et du monde jouait un rĂŽle extrĂȘmement important.



Aucun pays ne peut le résoudre seul, il faut une coordination entre les pays et une coopération entre les organisations internationales, a-t-il souligné. -VNA