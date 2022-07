Hanoi, 9 juillet (VNA) - L’ancien Premier ministre japonais Abe Shinzo est décédé vendredi après-midi, 9 juillet, à l’hôpital de l’Université de médecine de Nara dans la préfecture de Nara (dans l'ouest du Japon), quelques heures après avoir été blessé par balles en plein meeting électoral, un attentat qui a suscité une vive émotion au Japon et à l'étranger.

Cet événement a choqué non seulement les habitants du "pays du soleil levant", mais aussi le monde entier, dont le Vietnam. L'ancien Premier ministre Abe Shinzo à la longévité la plus importante de l'histoire du Japon, avait noué une relation très particulière avec le Vietnam.

Pour le peuple vietnamien, Abe Shinzo a toujours été un ami proche qui a œuvré sans cesse au rapprochement des deux pays.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et l'ancien Premier ministre japonais Abe Shinzo. Photo : VNA

En effet, durant les années où il était Premier ministre, les relations entre le Vietnam et le Japon ont enregistré des avancées spectaculaires. M. Abe Shinzo a apporté de grandes contributions au développement des relations entre le Vietnam et le Japon, au profit des deux peuples, pour la paix, la prospérité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Il s’est rendu au Vietnam quatre fois, dont deux en visite officielle en 2013 et 2017. Il est en outre venu participer aux sommets de l’APEC tenus sur notre territoire en 2006 et 2017.

Dans une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d’Information en février 2019, M. Abe Shinzo, alors encore Premier ministre du Japon, avait partagé : "Je me souviens encore de ces sentiments. A cette époque, le Vietnam avait mis en oeuvre la politique Doi Moi (Renouveau) et grâce à cela, l'économie vietnamienne s'étaiot développée de manière très dynamique. Il avait souligné: "Pour les Japonais, le peuple vietnamien est trvailleur, intelligent, très patient et surtout très chaleureux." Â

Peut-être que de telles impressions sur le Vietnam sont l'une des raisons pour lesquelles le Premier ministre à la longévité la plus importante de l'histoire du Japon a exprimé : "Je voudrais approfondir davantage les relations entre les deux pays".

Cérémonie d'accueil officielle du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong,

à Tokyo en septembre 2015. Photo: VNA

Animé de ces sentiments particuliers, au cours de sa vie, Abe Shinzo a sans cesse oeuvré pour cultiver l'amitié et le partenariat stratégique avec le Vietnam. Ainsi, pendant près de 8 ans sous sa direction, les relations Vietnam-Japon se sont fortement développées dans tous les domaines.

En 2014, les deux pays ont transformé leurs relations bilatérales en un "partenariat stratégique étendu pour la paix et la prospérité en Asie". Le Japon est actuellement le plus grand fournisseur d’aide publique au développement au Vietnam et son deuxième plus grand investisseur. Le pays du Soleil levant est également son quatrième partenaire commercial.

C'est notamment Abe Shinzo qui a invité les dirigeants vietnamiens à assister au sommet élargi du G7 au Japon en 2016 et au sommet du G20 en tant qu'invité spécial du Japon hôte en 2019. C'était la première fois que le Vietnam assistait à des événements aussi importants.

Le matin du 8 octobre 2018, à Tokyo, au Japon, le Premier ministre japonais Shinzo Abe accueille le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo: VNA

Durant les mandats du Premier ministre Abe Shinzo, le Vietnam et le Japon ont collaboré très étroitement au sein des forums multilatéraux, a fortiori l’ONU et les mécanismes pilotés par l’ASEAN. Pendant la même période, la communauté vietnamienne est devenue la deuxième plus grande communauté étrangère au Japon.

En 2021, 432.934 Vietnamiens étudiaient ou travaillaient au Japon, soit 15,7 % du nombre total d'étrangers résidant dans ce pays, soit une augmentation de plus de 12 fois par rapport à 2012.

Notamment, les stagiaires vietnamiens au Japon s'élevaient à 160.563, soit près de 58,15 % du nombre total de stagiaires étrangers dans le pays, en partie grâce aux politiques facilitant l'accueil de travailleurs vietnamiens adoptées par le gouvernement japonais de l’ex-Premier ministre Abe Shinzo.

Maintenant, M. Abe Shinzo, un politicien exceptionnel, un ami proche du Vietnam, est décédé après un terrible assassinat. Cet événement a choqué le monde et laissé de nombreuses personnes dans un chagrin sans fin.

Dans son message de condoléance envoyé le 8 juillet au gouvernement et au peuple japonais, le Premier ministre Pham Minh Chinh, au nom des dirigeants du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam, a transmis ses plus attristées condoléances au gouvernement et au peuple japonais et à la famille de Shinzo Abe .

Il a exprimé sa gratitude pour l'affection particulière et le soutien précieux que l’ancien Premier ministre japonais a apportés au Vietnam et à son peuple ainsi qu'au partenariat stratégique étendu entre le Vietnam et le Japon. - VNA