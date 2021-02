Hanoï plante des arbres à l'occasion du Nouvel An lunaire 2021. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Afin d'améliorer l'efficacité de la gestion et du soin des arbres dans tout le pays, le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Hong Ha, a déclaré que l’édification d’une base de données sur les arbres, intitulée Tree Map, avait été lancée, en utilisant des technologies numériques sur les téléphones intelligents.

Selon le ministre Tran Hong Ha, dans les grandes villes du pays, le taux moyen d'arbres n’atteint pas encore le niveau prescrit de 7 m² / personne dans le centre-ville, d’environ 12m² / personne en banlieue et de 15m² / personne selon les normes internationales.

Récemment, le Premier ministre a lancé un programme de plantation d'un milliard d'arbres en cinq ans, de 2021 à 2025, dont près de 700 millions dans les zones urbaines et rurales, et plus de 300 millions dans des forêts concentrées. Dans le cadre du plan, en 2021, environ 182 millions d'arbres seront plantés.

Le Tree Map comprendra des informations sur les espèces d'arbres, leurs caractéristiques, leurs méthodes de soin, ainsi que les conditions spécifiques de chaque localité, a indiqué le ministre Tran Hong Ha.

Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Hong Ha. Photo : VNA



Il permettra ainsi de faciliter l'identification des sites de plantation, suivre la gestion et l'entretien des arbres, a-t-il ajouté.

Cette carte numérique identifiera également les zones nécessitant la restauration de l'écosystème, la prévention des intrusions salines, de la désertification ...-VNA